Selena’nın Nazlı’sıydı! Dilara Kurtulmuş’tan mutluluk pozu geldi: Evlilik yolunda ilk adım

Sürpriz Teklif Geldi

Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerinde önemli bir eşiği geçti. Umutcan Ekmez'in yaptığı evlilik teklifi karşısında duygularını gizlemeyen Kurtulmuş, o anları "Evet dedim" notunu ekleyerek o sosyal medya hesabından paylaştı.