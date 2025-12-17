Viral Galeri Viral Liste Selena’nın Nazlı’sıydı! Dilara Kurtulmuş’tan mutluluk pozu geldi: Evlilik yolunda ilk adım

Bir döneme damga vuran dizi Selena'nın minik Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş yıllar sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Ekranlardan uzak ama sosyal medyada aktif bir yaşam süren isim, paylaştığı kareyle takipçilerini şaşırttı ve yeni bir dönemin kapısını araladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:45
Bir zamanlar televizyon ekranlarında milyonların tanıdığı Dilara Kurtulmuş aradan geçen yılların ardından tekrar gündemde. Selena dizisinin Nazlı'sı Kurtulmuş'un son paylaşımı hem nostalji duygusunu canlandırdı hem de sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Gözlerden Uzak Başlayan Aşk

Bir süredir sosyal medya hesabından içerik üreten Dilara Kurtulmuş özel hayatını uzun süre kamuoyundan uzak tutmayı tercih etti.

Umutcan Ekmez ile devam eden birliktelikleri çiftin ilişkilerinin ikinci yılını kutladıkları paylaşımla gündeme gelmişti.

Sürpriz Teklif Geldi

Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerinde önemli bir eşiği geçti. Umutcan Ekmez'in yaptığı evlilik teklifi karşısında duygularını gizlemeyen Kurtulmuş, o anları "Evet dedim" notunu ekleyerek o sosyal medya hesabından paylaştı.

"Nazlı" Karakteriyle Hafızalara Kazınmıştı

Bir dönemin sevilen yapımları arasında yer alan Selena dizisi yalnızca başrol oyuncularıyla değil, çocuk karakterleriyle de geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

