Selena’nın Nazlı’sıydı! Dilara Kurtulmuş’tan mutluluk pozu geldi: Evlilik yolunda ilk adım
Bir döneme damga vuran dizi Selena'nın minik Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş yıllar sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Ekranlardan uzak ama sosyal medyada aktif bir yaşam süren isim, paylaştığı kareyle takipçilerini şaşırttı ve yeni bir dönemin kapısını araladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 22:45