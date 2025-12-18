İşte cinayetin işlendiği ev! Ercan Yılmaz’ın kızı Müge Anlı’ya itiraf etti

"TESPİH MAKİNESİNDE ÖLDÜRDÜ"

Canlı yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın ortanda kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, buna bizzat tanık olduğunu ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia etti.

Genç kadın, kan donduran bir itirafta bulundu! İddialara göre; Emine'nin cesedi tespih makinesinde parçalara bölündü.