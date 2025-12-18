İşte cinayetin işlendiği ev! Ercan Yılmaz'ın kızı Müge Anlı'ya itiraf etti
Türkiye, Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Emine Yıldırımcan cinayetini konuşuyor! 1995 yılında ortadan kaybolan Emine'nin akıbeti araştırılırken, üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızı 'Babam 4 yaşındaki çocuğu canice öldürdü' diyerek herkesi dehşete düşürdü. Bugün ise cinayetin işlendiği o evden görüntüler paylaşıldı. Olayla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, canlı yayın ihbar sayıldı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:49