İşte cinayetin işlendiği ev! Ercan Yılmaz’ın kızı Müge Anlı’ya itiraf etti

Türkiye, Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Emine Yıldırımcan cinayetini konuşuyor! 1995 yılında ortadan kaybolan Emine'nin akıbeti araştırılırken, üvey baba Ercan Yılmaz'ın kızı 'Babam 4 yaşındaki çocuğu canice öldürdü' diyerek herkesi dehşete düşürdü. Bugün ise cinayetin işlendiği o evden görüntüler paylaşıldı. Olayla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken, canlı yayın ihbar sayıldı!

Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:49
Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan dosyasını yeniden gündeme taşıdı. Aradan geçen 30 yıla rağmen akıbeti aydınlatılamayan küçük Emine için ailesi, program aracılığıyla gerçeğin ortaya çıkmasını istedi.

Dosya, Emine'nin amcası ve kuzeninin başvurusu üzerine açıldı. Aile, kayıp sonrası yıllarca tatmin edici bir açıklama alamadıklarını belirterek şüphelerinin özellikle üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi. Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin yıllar boyunca sistemli şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu'nun da bu konuda net bilgi vermediğini öne sürdü.

2004 YILINDA CEZAEVİNE GİRDİ

Programda aktarılan bilgilere göre, Emine'nin annesi biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşamaya başladı ve küçük kızın kayboluşu da bu dönemin ardından gerçekleşti.

"TESPİH MAKİNESİNDE ÖLDÜRDÜ"

Canlı yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın ortanda kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, buna bizzat tanık olduğunu ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia etti.

Genç kadın, kan donduran bir itirafta bulundu! İddialara göre; Emine'nin cesedi tespih makinesinde parçalara bölündü.

ESKİ EŞİ KONUŞTU

Tüm suçlamaları reddeden Ercan Yılmaz, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Günün en dikkat çekici gelişmesi ise Ercan Yılmaz'ın eski eşi Habibe Sönmez'in canlı yayına katılması oldu.

