Torba yasayla emeklilikte hesap değişiyor! Borçlanma, maaş, GSS... İşte yeni reformlar
Torba yasa taslağıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler kapıda. Yeni yıldan itibaren doğum borçlanması hariç tüm borçlanma türlerinde prim oranının yüzde 45'e yükseltilmesi planlanıyor. Bu da askerlik, yurt dışı çalışma ve diğer borçlanmaların ciddi şekilde pahalanacağı anlamına geliyor. Yıl bitmeden başvuru yapanlar ise mevcut, daha düşük oranlardan yararlanabilecek.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:57