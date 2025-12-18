Viral Galeri Viral Liste Torba yasayla emeklilikte hesap değişiyor! Borçlanma, maaş, GSS... İşte yeni reformlar

Torba yasa taslağıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler kapıda. Yeni yıldan itibaren doğum borçlanması hariç tüm borçlanma türlerinde prim oranının yüzde 45'e yükseltilmesi planlanıyor. Bu da askerlik, yurt dışı çalışma ve diğer borçlanmaların ciddi şekilde pahalanacağı anlamına geliyor. Yıl bitmeden başvuru yapanlar ise mevcut, daha düşük oranlardan yararlanabilecek.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:57
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de katıldığı programda düzenlemenin emekliliğe ve vatandaşın cebine etkilerini ayrıntılarıyla anlattı.

TORBA YASA NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
BORÇLANMA ORANLARI YÜKSELİYOR: KRİTİK TARİH ARALIK SONU

Mevcut sistemde emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, belirli süreleri borçlanarak prim satın alabiliyor. Kadınlar doğumdan sonraki süreleri, erkekler askerlikte geçen günleri, yurt dışında çalışanlar ise gurbetçi borçlanması yoluyla emeklilik primlerini artırabiliyor.

Halihazırda yurt dışı borçlanması hariç olmak üzere bu borçlanmalar, en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Ancak torba yasa taslağına göre, doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda prim oranı yüzde 45'e çıkarılacak. Bu da borçlanma maliyetlerinin ciddi şekilde artacağı anlamına geliyor.

Faruk Erdem, bu noktada yıl bitmeden yapılacak başvuruların büyük avantaj sağlayacağını vurguladı. Aralık ayı sonuna kadar borçlanma başvurusu yapanlar, mevcut oranlar üzerinden hesaplama yaptıracak ve zamlı primlerden etkilenmeyecek.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞIYLA MALİYET DAHA DA YÜKSELECEK

Borçlanma tutarlarını etkileyen bir diğer önemli unsur ise asgari ücret. Şu anda borçlanmalar yaklaşık 26 bin liralık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ocak ayında asgari ücrette yapılması beklenen artışla birlikte bu rakamın 30 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor.

Yeni yasa ile birlikte hem asgari ücret artışı hem de prim oranının yüzde 45'e yükselmesi, borçlanma maliyetlerini katlayacak. Yapılan hesaplamalara göre askerlik ve doğum borçlanmasında, yıl bitmeden başvuru yapanların cebinde 200 bin liraya varan bir avantaj kalabilecek.

"PARAM YOK" DİYENLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Borçlanma yapmak isteyen ancak ödeme gücü olmayan vatandaşlar için de kritik bir detay var. Borçlanmada esas olan, yıl bitmeden başvurunun yapılması. Ödeme ise başvurudan sonra gelen tebligatla birlikte üç ay içinde gerçekleştiriliyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal ediliyor, ancak ilerleyen dönemde yeniden başvuru yapılabiliyor. Yine de bu durumda hem artan oranlar hem de yükselen asgari ücret devreye giriyor.

