Torba yasayla emeklilikte hesap değişiyor! Borçlanma, maaş, GSS... İşte yeni reformlar

Halihazırda yurt dışı borçlanması hariç olmak üzere bu borçlanmalar, en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Ancak torba yasa taslağına göre, doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda prim oranı yüzde 45'e çıkarılacak. Bu da borçlanma maliyetlerinin ciddi şekilde artacağı anlamına geliyor.

Faruk Erdem, bu noktada yıl bitmeden yapılacak başvuruların büyük avantaj sağlayacağını vurguladı. Aralık ayı sonuna kadar borçlanma başvurusu yapanlar, mevcut oranlar üzerinden hesaplama yaptıracak ve zamlı primlerden etkilenmeyecek.