MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Branş ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adaylarının uzun süredir takip ettiği 10 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Akademisi'nin hayata geçirilmesi ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulamasıyla birlikte yeni bir sürece giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımında kaliteyi artırmayı hedeflerken; adaylar ise atama takvimi, branşlar ve kontenjanlara ilişkin açıklamaları bekliyor.