MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Branş ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen adaylarının merakla beklediği süreç hız kazanıyor. Bakan Yusuf Tekin'in işaret ettiği 10 bin öğretmen ataması için gözler açıklanacak takvime çevrilirken, bu yıl ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile atamalarda yeni bir dönem başlıyor. Adaylar, MEB AGS öğretmen atama takviminin yanı sıra branş ve kadro dağılımının ne zaman duyurulacağını yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 08:24
Öğretmen adaylarının uzun süredir takip ettiği 10 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Akademisi'nin hayata geçirilmesi ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulamasıyla birlikte yeni bir sürece giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımında kaliteyi artırmayı hedeflerken; adaylar ise atama takvimi, branşlar ve kontenjanlara ilişkin açıklamaları bekliyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi takvimi henüz duyurmadı. Ancak Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları, sürecin yol haritasına dair önemli ipuçları veriyor.

Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini ve Aralık ayının ilk haftası ya da ilk 15 günü içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etmişti. Bu doğrultuda, ihtiyaç listesinin yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Branş bazlı kontenjan dağılımlarının da Aralık ayının ilk yarısında ilan edilmesi öngörülüyor. Bakan Tekin, tüm branşlara eşit mesafede durduklarını vurgulayarak, kontenjanların yalnızca Bakanlığın sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğini dile getirdi.

10 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek 10 bin öğretmen adayının eğitim sürecine 2026 yılının başında başlaması planlanıyor. Akademide verilecek eğitimin tamamlanmasının ardından, adayların görev yeri atamaları ihtiyaçlara göre gerçekleştirilecek.

