Yüzyılın konut projesinde geri sayım! 500 bin sosyal konutta e-Devlet başvuruları sona eriyor

Yüzyılın konut projesine başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı. TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen detayları konuğu Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi ile aktardı. Ayrıca Selvi, vatandaşları da başvuru konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:38
TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"ne e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, detayları Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi ile aktardı.

500 BİN SOSYAL KONUTA E-DEVLET'TEN BAŞVURUDA SON GÜN

Dairelerin detaylarını açılayan Olcay Selvi, "Tüm Türkiye'de standart üç tip daire olacak. 55 metrekarelik 1+1'ler, 65 ve 80 metrekarelik 2+1'ler bu süreçte bizi bekliyorlar. Bunlar tabii aile tipine göre özellikle biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında bu yıl Aile Yılı ilan edilmişti Ve dolayısıyla orada ailelere özel bir kontenjan ayrılmıştı. Üç çocuklu ailelere özel bir kontenjanımız var. Yüzde 20'lik kontenjanlar emeklilere ve gençlere var. Onun dışında yüzde 5 engellilere ve yüzde 5 şehit aileleri, gaziler ve vazife malullerine bir kontenjan var. Tabii 29'unda kura çekimi başlayacak ve Şubat'ın sonuna kadar, yani 27 Şubat'a kadar bu kura çekimleri devam edecek. Bu kura çekimlerinde ilk önce bu kontenjanlar doldurulup daha sonra da genel kuraya geçilecek. O yüzden kısım kısım olacağı için kura çekimi de biraz sürecek ve kolay bir iş değil. 81 ilin tamamında 500 bin konut yapacaksınız ve bu rakamı şöyle düşünün; bugüne kadar TOKİ toplamda 1 milyon 750 bin konut yapmış. Yani tek seferde 500 bin konut yapmak gerçekten çok kolay bir iş değil. Ve böyle tek bir yerde yapmıyorsunuz bunu; bütün illeri kapsayacak şekilde yapıyorsunuz. Ve sadece konutla bitmeyecek, bunların 500 tane halk evi gibi yani cenazemizden birlikte toplanıp da bayram kutlayacağımız sosyal alanlarına kadar, belki kreşlere, parklara, oyun alanlarına kadar çok ciddi bir emek ve çok ciddi bir inşaat demek. Bu süreçte Mart 2027 itibarıyla de anahtar teslimlerine başlanacak." dedi.

