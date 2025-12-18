Yüzyılın konut projesinde geri sayım! 500 bin sosyal konutta e-Devlet başvuruları sona eriyor

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, detayları Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi ile aktardı.

Dairelerin detaylarını açılayan Olcay Selvi, "Tüm Türkiye'de standart üç tip daire olacak. 55 metrekarelik 1+1'ler, 65 ve 80 metrekarelik 2+1'ler bu süreçte bizi bekliyorlar. Bunlar tabii aile tipine göre özellikle biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında bu yıl Aile Yılı ilan edilmişti Ve dolayısıyla orada ailelere özel bir kontenjan ayrılmıştı. Üç çocuklu ailelere özel bir kontenjanımız var. Yüzde 20'lik kontenjanlar emeklilere ve gençlere var. Onun dışında yüzde 5 engellilere ve yüzde 5 şehit aileleri, gaziler ve vazife malullerine bir kontenjan var. Tabii 29'unda kura çekimi başlayacak ve Şubat'ın sonuna kadar, yani 27 Şubat'a kadar bu kura çekimleri devam edecek. Bu kura çekimlerinde ilk önce bu kontenjanlar doldurulup daha sonra da genel kuraya geçilecek. O yüzden kısım kısım olacağı için kura çekimi de biraz sürecek ve kolay bir iş değil. 81 ilin tamamında 500 bin konut yapacaksınız ve bu rakamı şöyle düşünün; bugüne kadar TOKİ toplamda 1 milyon 750 bin konut yapmış. Yani tek seferde 500 bin konut yapmak gerçekten çok kolay bir iş değil. Ve böyle tek bir yerde yapmıyorsunuz bunu; bütün illeri kapsayacak şekilde yapıyorsunuz. Ve sadece konutla bitmeyecek, bunların 500 tane halk evi gibi yani cenazemizden birlikte toplanıp da bayram kutlayacağımız sosyal alanlarına kadar, belki kreşlere, parklara, oyun alanlarına kadar çok ciddi bir emek ve çok ciddi bir inşaat demek. Bu süreçte Mart 2027 itibarıyla de anahtar teslimlerine başlanacak." dedi.