Yüzyılın konut projesinde geri sayım! 500 bin sosyal konutta e-Devlet başvuruları sona eriyor
Yüzyılın konut projesine başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı. TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen detayları konuğu Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi ile aktardı. Ayrıca Selvi, vatandaşları da başvuru konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:38