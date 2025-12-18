Viral Galeri Viral Liste Üç aylar 2025: Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Üç aylar, İslam alemi için manevi değeri büyük mübarek bir zaman dilimini ifade eder. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu süreçte yapılan ibadetlerin fazileti hadis-i şeriflerle bildirilmektedir. Özellikle Recep ayının ilk gecesi, manevi hazırlığın başlangıcı olarak kabul edilirken, bu geceyi ihya etmek isteyenler namaz ve ibadetlerin nasıl yapılacağını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:33
Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin kapılarını aralayan üç aylar, bu yıl 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayıyla birlikte başlıyor. Hicri takvime göre 1 Receb 1447'ye denk gelen bu mübarek başlangıç, kalplerin ibadetle dirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Recep ayı, 19 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

RECEP AYI: MANEVİ HAZIRLIĞIN İLK ADIMI

Recep ayı, İslam inancında tövbe, dua ve manevi arınmanın öne çıktığı özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Şaban ve Ramazan aylarına hazırlık mahiyetinde olan bu mübarek ay, Allah'a yakınlaşmak ve ibadet bilincini güçlendirmek isteyen Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıyor.

RECEP AYININ İLK GECESİ NASIL İHYA EDİLİR?

Recep ayının ilk gecesi, hilalin görülmesiyle birlikte idrak ediliyor. Bu geceyi ihya etmek isteyen Müslümanlar, yatsı namazının ardından kılınan nafile ibadetlere yöneliyor.

Rivayetlerde yer aldığı üzere, bu gecede 20 rekatlık özel bir namaz kılınıyor. İkişer rekat halinde eda edilen namazda her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından üçer kez Kafirûn ve İhlas sureleri okunuyor.

NİYET VE İBADETİN HİKMETİ

Bu namaz için niyet edilirken, Allah rızası gözetilerek Recep ayının ilk gecesini ihya etmeye niyet edildiği kalpten geçirilir. Kaynaklarda yer alan rivayetlerde, bu ibadetin kalplere huzur verdiği ve manevi dirilişe vesile olduğu ifade ediliyor.

RECEP AYI BOYUNCA KILINAN HACET NAMAZI

Recep ayı boyunca eda edilen bir diğer nafile ibadet ise 30 rekatlık hacet namazı. Ayın ilk, ikinci ve üçüncü on gününe yayılarak her dönemde 10'ar rekat şeklinde kılınan bu namaz da ikişer rekat halinde eda ediliyor. Her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından üçer kez İhlas ve Kafirûn sureleri okunuyor.

