Üç aylar 2025: Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin kapılarını aralayan üç aylar, bu yıl 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayıyla birlikte başlıyor. Hicri takvime göre 1 Receb 1447'ye denk gelen bu mübarek başlangıç, kalplerin ibadetle dirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Recep ayı, 19 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.