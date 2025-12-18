Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 350 uzman erbaş alımı için başvuru sürecine hazırlanıyor. Askeri personel olarak komutanlık bünyesinde görev yapmak isteyen adayların merakla beklediği başvuru takvimi ve başvuru şartları netleşti. Yayımlanan kılavuzla birlikte alıma ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılırken, '350 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylardan hangi şartlar istenecek?' soruları da yanıt buldu.
