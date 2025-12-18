Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

350 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

🔴Türk vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

🔴2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek).

🔴Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak.

🔴Askerlik hizmetini tamamlamış olan adaylar için, terhis tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak

(19 Aralık 2020 ve sonrasında terhis olanlar).

🔴Askerlik hizmetini sürdüren adayların, görev yaptıkları birlikten "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi" almış olmaları.