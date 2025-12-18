Viral Galeri Viral Liste Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 350 uzman erbaş alımı için başvuru sürecine hazırlanıyor. Askeri personel olarak komutanlık bünyesinde görev yapmak isteyen adayların merakla beklediği başvuru takvimi ve başvuru şartları netleşti. Yayımlanan kılavuzla birlikte alıma ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılırken, '350 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylardan hangi şartlar istenecek?' soruları da yanıt buldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:35
Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 350 uzman erbaş alımı için başvuru süreci belli oldu. Komutanlık tarafından yayımlanan Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu ile birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve sürece ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

⚫350 uzman erbaş alımı için başvurular 19 – 29 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

⚫Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

⚫Başvuruya ilişkin tüm detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna ise www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların, başvuru sürecini tamamlamadan önce yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kılavuzda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların, sürecin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

350 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

🔴Türk vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

🔴2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek).

🔴Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak.

🔴Askerlik hizmetini tamamlamış olan adaylar için, terhis tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak
(19 Aralık 2020 ve sonrasında terhis olanlar).

🔴Askerlik hizmetini sürdüren adayların, görev yaptıkları birlikten "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi" almış olmaları.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 350 uzman erbaş alımı ne zaman? Kimler başvurabilir?

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE SAĞLIK ŞARTI ÖNE ÇIKIYOR

Adayların, yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, mülakat ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmalarının yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Ayrıca adaylardan, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmış, "Uzman Erbaş Olur" ibareli sağlık kurulu raporu istenecek. Kurbağaadam branşı için ise bu raporda ayrıca branşa özgü sağlık yeterliliğinin belirtilmesi şartı aranacak.

