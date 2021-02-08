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ENGİN ARDIÇ
Bıcı bıcı yapsın

Bıcı bıcı yapsın

08.02.2021, Pazartesi
Reklamcılıkta şöyle bir kural vardır: "Bir ayağın yere sağlam basacak, öbür ayağınla istediğin kadar uçabilirsin."
Örneğin "haziranda erken seçim olacak" dersen, olmayınca madara olursun.
Ar damarın çatladıysa gerçi aldırmazsın ama...
Sana yalakalık eden gazeteciler de "bizi kandırdı" diye hesabını sormazlar nasılsa...
"Dolar on lira olacak" demeden önce, olmayabileceğini de düşüneceksin.
FETÖ'nün talimatıyla "2020 yılında kan oluk oluk akacak" diye savuruyorsan, takvimlerin günün birinde 2021'i de göstereceğini unutmayacaksın. Gelecek de bir gün gelir.
"Ben koronavirüsü kastetmiştim" deyip kaçmayı deneyebilirsin ama orada kan çıkmıyor.
Atıyorsan destekli atacaksın.
Gezi ayaklanması patlak verip iş büyüdüğünde "bu hareket bir siyasi partiye dönüşecek ve Tayyip Erdoğan'ı devirecek" diye fetva veren allameler vardı.
Boşver, nasıl olsa unutuluyor...
Herif yirmi yıldır "bu sefer tamam" diye inliyor.
Halk bilinçlenmiş, Tayyip Erdoğan bu sefer gidiyormuş.
Nasıl olsa onun müşteriliğini yapan salakta "sen bizi kandırıyorsun, artık seni okumayacağım" diyecek ciğer yok.

***

Fenerbahçe-Galatasaray maçından önce, gelenek olmuş, alakasız insanlara "maç tahminleri" soruldu.
Niçin soruluyorsa, bunun ne kıymeti varsa...
Maçın sonucunu bırak, bir de "skor" soruyorlar.
"İdddaaa" oynayan berber çırağına ilham versin diye belki de.
Anladık da, bu tahmini bir "futbol uzmanı" yaparsa bir anlam taşır.
Hani Nazlı Canyurt ya da Seyhan Şaşko olsa, tamam da... (Güzel kızlar futbol bilmeseler de olur ama bunlar onu da biliyorlar.)
Alakasız insanlara sormayacaksın.
Bu magazin bile olmuyor, "sayfa doldurmaca" düzeyinde kalıyor.
Kimisi lafı yuvarlıyor. İyi oynayan kazansın.
Kimisi kesin konuşuyor.
Bizim Rasim'in kerimesi Pelin "Galatasaray 2-0 kazanır" demiş.
Çağla Şikel Fener'e bir gol avans vermiş, "2-1" demiş.
Burcu Esmersoy'un gönlü daha zengin: "3-2 Cimbom alır"...
Aleyna Tilki "3-1" demiş bulunuyor.
Bir de "Fener cephesine" bakalım:
Asena Atalay, Fener'in 2-0 kazanacağına hükmetmiş. Ne de olsa eski kocası Fener'de oynuyor, hukuku var.
Burçin Terzioğlu "2-1 Fener alır" demiş. Aylin Coşkun daha da ileri gidiyor, "Fener 3-Galatasaray 1" buyuruyor.
Doğru bilen, gene de, magazin servislerinin nefret ettikleri Serenay Sarıkaya: "1-0 Cimbom"...
Buna karşılık Cem Yılmaz Fener'in 2-0 kazanacağını iddia etmiş.
Eh, kız mı haklıymış oğlan mı?

***

Haydi magazin arslanları, şimdi sıra, Mustafa Muhammed'i Eyüp Sultan'a götürüp namaz kıldırmakta ve de şampiyonluk adağı adatmakta...
Düdüklü testi de alın, küçükken bize alırlardı, çocuğun hoşuna gider.
Sünnetli olmasaydı sünnet de ettirirdiniz.
Kepek şampuanı reklamında ne zaman oynatacaksınız?
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