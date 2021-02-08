Reklamcılıkta şöyle bir kural vardır: "Örneğin "dersen, olmayınca madara olursun.Ar damarın çatladıysa gerçi aldırmazsın ama...Sana yalakalık eden gazeteciler de "" diye hesabını sormazlar nasılsa..." demeden önce, olmayabileceğini de düşüneceksin.FETÖ'nün talimatıyla "" diye savuruyorsan, takvimleringünün birinde 2021'i de göstereceğiniunutmayacaksın. Gelecek de bir gün gelir." deyip kaçmayı deneyebilirsin ama orada kan çıkmıyor.Atıyorsan destekli atacaksın.Gezi ayaklanması patlak verip iş büyüdüğünde "" diye fetva veren allameler vardı.Boşver, nasıl olsa unutuluyor...Herif yirmi yıldır "" diye inliyor.Halk bilinçlenmiş, Tayyip Erdoğan bu sefer gidiyormuş.Nasıl olsa onun müşteriliğini yapan salakta "" diyecek ciğer yok.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçından önce, gelenek olmuş, alakasız insanlara "" soruldu.Niçin soruluyorsa, bunun ne kıymeti varsa...Maçın sonucunu bırak, bir de "" soruyorlar." oynayan berber çırağına ilham versin diye belki de.Anladık da, bu tahmini bir "" yaparsa bir anlam taşır.Hani Nazlı Canyurt ya da Seyhan Şaşko olsa, tamam da... (Güzel kızlar futbol bilmeseler de olur ama bunlar onu da biliyorlar.)Alakasız insanlara sormayacaksın.Bu magazin bile olmuyor, "" düzeyinde kalıyor.Kimisi lafı yuvarlıyor. İyi oynayan kazansın.Kimisi kesin konuşuyor.Bizim Rasim'in kerimesi Pelin "" demiş.Çağla Şikel Fener'e bir gol avans vermiş, "" demiş.Burcu Esmersoy'un gönlü daha zengin: ""...Aleyna Tilki "" demiş bulunuyor.Bir de "" bakalım:Asena Atalay, Fener'in 2-0 kazanacağına hükmetmiş. Ne de olsa eski kocası Fener'de oynuyor, hukuku var.Burçin Terzioğlu "" demiş. Aylin Coşkun daha da ileri gidiyor, "" buyuruyor.Doğru bilen, gene de, magazin servislerinin nefret ettikleri Serenay Sarıkaya: ""...Buna karşılık Cem Yılmaz Fener'in 2-0 kazanacağını iddia etmiş.Eh, kız mı haklıymış oğlan mı?

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Haydi magazin arslanları, şimdi sıra, Mustafa Muhammed'i Eyüp Sultan'a götürüp namaz kıldırmakta ve de şampiyonluk adağı adatmakta...Düdüklü testi de alın, küçükken bize alırlardı, çocuğun hoşuna gider.Sünnetli olmasaydı sünnet de ettirirdiniz.Kepek şampuanı reklamında ne zaman oynatacaksınız?