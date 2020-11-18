Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi, Ümit Özdağ İYİ Parti'den kovuldu.İsmail Koncuk da istifa etmiş.Bunlar, kendi çevrelerinin dışında geniş kamuoyunda pek tanınmayan isimler. Ya da ben çok cahilim.Emine Ülker Tarhan da öyleydi.Parti kurdu, şişti.Ümit Bey de kuracakmış. Olacağına bak.Daha önce MHP'den de kovulduğu için oraya dönemiyor galiba.Mustafa Sarıgül de partisini kurmuş, gene pek tanınmayan isimlerle. Bir "" bile var aralarında.Bence Şeyma'yı da alsınlar.Muharrem İnce'nin "" de öyle, kimse tanımıyor.Bütün bu insanlar halka ne söylüyorlar, onlara niçin oy verilsin?Boş laf ediyorlar... Sarıgül "" geliyormuş, Türkiye sofrasını kurmakiçin Ankara'daymış.Meral Hanım da iktidara gelince halka çok güzel yemekler pişireceğini söylüyordu!..Buna, tıpkı borsada olduğu gibi, "" denir.Onların dillendiremediklerini ben söyleyeyim: Parti kuralım da bütün bütüne yok olup gitmeyelim, gazetelerde ve televizyonda adımız geçsin, sonra günü geldiğinde "" partimizle pazarlığa oturalım ve kapabildiğimiz kadar Meclis koltuğunu garantiye alalım...Öbür türlü, seçmenden ne alabilecekleri bellidir.Muharrem İnce'ye de "" diye ağlamanınne getirebileceği bellidir.

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Hanımlar beyler, niçin can çıkmadıkça huy çıkmıyor?Niçin bir köşeye çekilip oturmayı beceremiyorsunuz?Niçin sakin sakin kendi hayatınızı yaşayıp gitmeyi başaramıyorsunuz?Emine Ülker Tarhan siyaset dışına çıktı da boyu mu kısaldı?Niçin asıl işinize bakamıyorsunuz, Ümit Özdağ üniversiteye, Mustafa Sarıgül fırıncılığa, Muharrem İnce fizik hocalığına dönemiyor?Bir heves uğruna kaç milyon lirayı da sokağa atıyorsunuz?Size kapılıp sürüklenen, sonra da oturup zırıl zırıl ağlayacak insanlara hiç mi acımıyorsunuz?Bedrettin Dalan şimdi adını bile unuttuğum partisini kurduğunda, Cem Uzan Genç Parti'yi kurduğunda (bakın onu unutmadım!), böyle çok insan vardı...Meral Akşener, adı İYİ Parti gibi komik bir şey olan o partiyi niçin kurdu?Neşeli Parti... Kıyak Parti... Bir bunlar eksik.MHP'yi ele geçirip ne yapacaktı? Şimdi bu partiden cumhurbaşkanı olabileceğini mi sanıyor? Ne kadar oy toplayabileceği görülmedi mi?Öyleyse niçin bütün bunlar, iki akşamdan birinde televizyon haberlerinde görünmek için mi? Bu bir "" biçimi mi?Başka türlü var olamıyor musunuz?Yoksa Joe Biden bunlara arazi falan mı bağışlayacak?

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Bu memlekette canı sıkılan turşu kurar gibi parti kuruyor, siz de kurun bakalım.Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.