Kocaeli parfüm fabrikası faciasında kan donduran ifadeler! Kaçış planı şoke etti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçırılmasına yönelik planlara yer verildi. Şüpheli Ali Osman A'nın firma sahiplerini saklayan kişiye, 'Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar. Onları çok sağlam şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet' dediği iddia edildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:59