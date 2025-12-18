Viral
Galeri
Viral Liste
Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ı ele veren "ilk şüphenin" karesi! Yüzündeki ifade sürecin işaretiydi
Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ı ele veren "ilk şüphenin" karesi! Yüzündeki ifade sürecin işaretiydi
Ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından olay yerinde yapılan keşif, davanın seyrini değiştiren en kritik anlardan biri oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün bizzat katıldığı keşif sırasında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yöneltilen sorular ve alınan cevaplar, 'ilk şüpheyi' doğuran kareleri ortaya çıkardı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:39