Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ı ele veren "ilk şüphenin" karesi! Yüzündeki ifade sürecin işaretiydi

Ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından olay yerinde yapılan keşif, davanın seyrini değiştiren en kritik anlardan biri oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün bizzat katıldığı keşif sırasında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yöneltilen sorular ve alınan cevaplar, 'ilk şüpheyi' doğuran kareleri ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:39
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise geçtiğimiz gün tutuklandı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE TUĞYAN'I ELE VEREN "İLK ŞÜPHENİN" KARESİ ORTAYA ÇIKTI!

GÜLLÜ'NÜN KEŞİF İNCELEMESİNDE DE ORADAYDI

Öte yandan soruşturma için görevlendirilen iki savcıya, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaret etti.

Çelişkili ifadeler Başsavcının Tuğyan'a o geceye dair sorduğu sorular, Tuğyan'ın verdiği çelişkili cevaplar ve sergilediği soğukkanlı tavırlar dikkat çekti.

YÜZÜNDEKİ O İFADE SÜRECİN İŞARETİYDİ
Basın mensuplarının kameralarına yansıyan o anlarda, Başsavcı Öksüz'ün yüzündeki ifade, şüphelerin somutlaşmaya başladığının en büyük kanıtı oldu.

"OLAY ANINDA BİR KAMERANIN FİŞİ ÇEKİLDİ"

Detayları A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle: "Çelişkili ifadelerin ardı arkası kesilmedi ve şu anki konuma kadar geldi ve Tuğyan tutuklu cezaevinde. Önceki gün ünlü sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk de Yalova'ya geldi. Yalova Adliyesi'nde yaklaşık 6 saat süren bir ifade verdi. Yine Başsavcının hazırladığı 26 başlıktan oluşan sorular soruldu. Hepsine tek tek cevap verdi.

Bunun cevapları içerisinde çok dikkat çekici ayrıntılar da vardı. En önemlisi ise bu cevaplardan Tuğberk'in Tuğyan hakkında dediği; 'Erkek arkadaşı için gerekirse annemi öldürürdü.' Bu çok önemli bir cevaptı. Aynı zamanda biliyorsunuz düştüğü alanın camının hemen önünde bir yatak olduğunu söylemişti. Bu yatağın yeri değiştirilerek yan tarafa alındığına ve alanın genişletildiğini de belirtti ifadesinde. Yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesi; her odada kamera var mıydı? Buna da Tuğberk şu şekilde cevap verdi: 'Ben annemin evine 10 tane kamera aldım ama 5 tanesi aktif olarak çalışıyordu' dedi. 'Bunları ben de izleyebiliyordum' dedi. Yani TÜBİTAK'ın elinde sadece o geceki 2 dakikalık görüntüler değil, kayıt altına alınmış günlerce her odadaki kameralar mevcut. Yalnız olay anında bir kameranın fişinin de çekildiğini söyleyebiliriz"

