Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ı ele veren "ilk şüphenin" karesi! Yüzündeki ifade sürecin işaretiydi

"OLAY ANINDA BİR KAMERANIN FİŞİ ÇEKİLDİ"

Detayları A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.

Yıldız'ın açıklamaları şöyle: "Çelişkili ifadelerin ardı arkası kesilmedi ve şu anki konuma kadar geldi ve Tuğyan tutuklu cezaevinde. Önceki gün ünlü sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk de Yalova'ya geldi. Yalova Adliyesi'nde yaklaşık 6 saat süren bir ifade verdi. Yine Başsavcının hazırladığı 26 başlıktan oluşan sorular soruldu. Hepsine tek tek cevap verdi.

Bunun cevapları içerisinde çok dikkat çekici ayrıntılar da vardı. En önemlisi ise bu cevaplardan Tuğberk'in Tuğyan hakkında dediği; 'Erkek arkadaşı için gerekirse annemi öldürürdü.' Bu çok önemli bir cevaptı. Aynı zamanda biliyorsunuz düştüğü alanın camının hemen önünde bir yatak olduğunu söylemişti. Bu yatağın yeri değiştirilerek yan tarafa alındığına ve alanın genişletildiğini de belirtti ifadesinde. Yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesi; her odada kamera var mıydı? Buna da Tuğberk şu şekilde cevap verdi: 'Ben annemin evine 10 tane kamera aldım ama 5 tanesi aktif olarak çalışıyordu' dedi. 'Bunları ben de izleyebiliyordum' dedi. Yani TÜBİTAK'ın elinde sadece o geceki 2 dakikalık görüntüler değil, kayıt altına alınmış günlerce her odadaki kameralar mevcut. Yalnız olay anında bir kameranın fişinin de çekildiğini söyleyebiliriz"