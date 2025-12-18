Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?

İslam dünyasında ibadet, tefekkür ve muhasebenin yoğunlaştığı üç aylar; Müslümanlar için kalbin ve hayatın yeniden gözden geçirildiği müstesna bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem; bireyin günlük koşuşturma içinde ihmal edebildiği manevi sorumluluklarını hatırlaması ve iç dünyasına yönelmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.