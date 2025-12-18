Viral Galeri Viral Liste Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar bu yıl aynı miladi takvim içinde ikinci kez idrak edilecek. Hicri takvime göre 1 Ocak'ta başlayan üç aylar, 21 Aralık Pazar günü yeniden başlayacak. Yaklaşık 32-33 yılda bir görülen bu nadir durum, 'üç aylar orucu ne zaman başlıyor?' sorusunu da gündeme taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 14:39
İslam dünyasında ibadet, tefekkür ve muhasebenin yoğunlaştığı üç aylar; Müslümanlar için kalbin ve hayatın yeniden gözden geçirildiği müstesna bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem; bireyin günlük koşuşturma içinde ihmal edebildiği manevi sorumluluklarını hatırlaması ve iç dünyasına yönelmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi de idrak ediliyor.

REGAİP KANDİLİ 25 ARALIK'TA İDRAK EDİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün verilerine göre, üç aylar recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek. Bu manevi dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı eda edilecek. Regaip Kandili, Allah'ın rahmet ve bereketinin bolca tecelli ettiğine inanılan geceler arasında yer alıyor.

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Fikriyat'ta yer alan habere göre, üç aylar orucu gelenek haline gelmiş ibadetlerden biridir. İslam aleminde üç aylarda gerçekleştirilen nafile ibadetlerdendir.

Recep ve Şaban aylarının tamamı oruçlu geçirilip Ramazan ayında farz olan oruç ile birleştirilmesi üç aylar orucu olarak adlandırılır.

Ramazan ayında kasıtlı olarak bozulan orucun yerine getirilmesi gereken iki aylık kefareti, kimilerince Recep ve Şaban aylarında tutularak ödenmiş olur.

⚫ Peygamber Efendimizin Ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislerine ve Şaban'ın 15'inden sonra orucun terk edilmesine yönelik tavsiyelerine değinen bazı alimler, orucu farz olan Ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir.

