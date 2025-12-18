Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar bu yıl aynı miladi takvim içinde ikinci kez idrak edilecek. Hicri takvime göre 1 Ocak'ta başlayan üç aylar, 21 Aralık Pazar günü yeniden başlayacak. Yaklaşık 32-33 yılda bir görülen bu nadir durum, 'üç aylar orucu ne zaman başlıyor?' sorusunu da gündeme taşıdı.
