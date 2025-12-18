Avrupa'nın Rusya'yla imtihanında kritik gün! Karar verilecek! "Ya bugün para ya yarın kan"
EUROCLEAR KRİZİ VE HUKUKİ KORKULAR
Dondurulan Rus varlıklarının büyük bölümü, merkezi Belçika'da bulunan Euroclear adlı finans kuruluşunda tutuluyor. Bu nedenle Belçika, plana karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, şu ana kadar görüşünü değiştirecek bir metin görmediğini açıkladı. Savunma Bakanı Theo Francken ise Rus varlıklarının kullanılmasının "büyük bir hata" olabileceği uyarısında bulundu.
Belçika'nın çekinceleri arasında:
- Olası uluslararası dava riskleri
- Rusya'nın Euroclear'a açtığı dava
- Mahkeme kararıyla paranın geri ödenme ihtimali
- yer alıyor.
Nitekim kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Euroclear'ı "negatif izleme" listesine aldı.