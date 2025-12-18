18 Aralık 2025, Perşembe

Haberler Dünya Galerileri Avrupa'nın Rusya'yla imtihanında kritik gün! Karar verilecek: Ya bugün para ya yarın kan

Avrupa'nın Rusya'yla imtihanında kritik gün! Karar verilecek: Ya bugün para ya yarın kan

Avrupa Birliği, bugün Brüksel'de gerçekleştirdiği kritik toplantıda dondurulmuş Rus varlıklarını masaya yatırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:31
Avrupa Birliği liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta en kritik ve en tartışmalı kararlardan birini almak üzere bugün Brüksel'de toplandı. Zirvenin merkezinde, AB ülkelerinde dondurulan 210 milyar euroluk Rusya Merkez Bankası varlığının Ukrayna'ya askeri ve ekonomik destek amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı sorusu var.

Karar yalnızca Ukrayna'nın geleceğini değil, Avrupa'nın siyasi iradesini, hukuki sınırlarını ve Rusya'yla ilişkilerinin seyrini de belirleyecek.

POLONYA'DAN AVRUPA'YA SERT UYARI: YA BUGÜN PARA YA YARIN KAN

Zirve öncesinde tansiyonu yükselten çıkış Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan geldi. Tusk, AB liderlerine seslenerek şu sözlerle tarihi bir uyarıda bulundu:

"Önümüzde basit bir tercih var: Ya bugün para, ya yarın kan.
Sadece Ukrayna'dan bahsetmiyorum, Avrupa'dan bahsediyorum."

210 MİLYAR EURO MASADA

Avrupa Komisyonu'nun hesaplamalarına göre Ukrayna, 2026 ve 2027 yıllarını çıkarabilmek için en az 135 milyar euroya daha ihtiyaç duyuyor. Yetkililer, Kiev'in mali kaynaklarının aylar içinde, hatta nisan itibarıyla tükenebileceği uyarısında bulunuyor.

Bugüne kadar AB, dondurulan Rus varlıklarının sadece faiz gelirlerini Ukrayna'ya aktardı. Ancak artık ana paranın kendisi gündemde.

Komisyon, bu kapsamda yaklaşık 90 milyar euronun önümüzdeki iki yıl boyunca Ukrayna'ya kredi olarak verilmesini öneriyor. Bu miktar, Kiev'in toplam ihtiyacının yaklaşık üçte ikisine karşılık geliyor.

ALMANYA BASTIRIYOR: "MOSKOVA'YA NET MESAJ"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rus varlıklarının kullanılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu savundu. Bundestag'da yaptığı konuşmada Merz, bu adımın:

  • Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artıracağını
  • Moskova'ya savaşın sürdürülmesinin anlamsız olduğu mesajını vereceğini
  • Avrupa'nın caydırıcılığını güçlendireceğini söyledi.
ABD-RUSYA TEMASI SÜRERKEN AVRUPA KARAR ARAYIŞINDA

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek için baskıyı artırdığı bir dönemde yapılıyor. Trump, barış anlaşmasına "hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını" savunuyor.

Bu hafta sonu Miami'de, ABD ve Rus yetkililerin barış planını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Kremlin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev'in, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceği belirtiliyor. Ukraynalı yetkililer de ABD'ye gidiyor.

Ancak Moskova, ABD destekli Avrupa öncülüğünde bir çok uluslu gücün Ukrayna'ya konuşlandırılmasını kesin bir dille reddediyor.

PUTİN'DEN AVRUPA'YA HAKARET: DOMUZCUKLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve öncesinde yaptığı sert açıklamada Avrupa'yı hedef aldı. Putin, Avrupa'nın "tam bir çürüme içinde" olduğunu savunarak, Ukrayna'yı destekleyen ülkeler için "Avrupalı domuzcuklar" ifadesini kullandı ve bu ülkelerin Rusya'nın çöküşünden çıkar sağlamayı umduğunu iddia etti.

EUROCLEAR KRİZİ VE HUKUKİ KORKULAR

Dondurulan Rus varlıklarının büyük bölümü, merkezi Belçika'da bulunan Euroclear adlı finans kuruluşunda tutuluyor. Bu nedenle Belçika, plana karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, şu ana kadar görüşünü değiştirecek bir metin görmediğini açıkladı. Savunma Bakanı Theo Francken ise Rus varlıklarının kullanılmasının "büyük bir hata" olabileceği uyarısında bulundu.

Belçika'nın çekinceleri arasında:

  • Olası uluslararası dava riskleri
  • Rusya'nın Euroclear'a açtığı dava
  • Mahkeme kararıyla paranın geri ödenme ihtimali
  • yer alıyor.

Nitekim kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Euroclear'ı "negatif izleme" listesine aldı.

MACARİSTAN VETO KARTINI MASAYA KOYDU: OYBİRLİĞİ ÇIKMAZI

Alternatif bir plan olarak AB'nin uluslararası piyasalardan borçlanması gündemde. Ancak bu seçenek oybirliği gerektiriyor ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya yeni bir kuruş dahi verilmesine izin vermeyeceğini açıkça ilan etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico da Rus varlıklarının silah alımı için kullanılmasına karşı çıkıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hukuki zemin sağlam olduğu takdirde plana destek verebileceğini söylerken, Malta, Bulgaristan ve Çekya da şüpheli ülkeler arasında.

VON DER LEYEN KARARLI: "MASADAN KALKMAYACAĞIM"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşma sağlanmadan zirveyi terk etmeyeceğini açıkladı. Von der Leyen, kararın Rusya için savaşın maliyetini daha da artıracağını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, son bir hamleyle tereddütlü ülkeleri ikna etmek amacıyla zirveye katılıyor.

YA TARİHİ ADIM YA TARİHİ BÖLÜNME

Oylama yapılması halinde kararın geçmesi için üye ülkelerin yaklaşık üçte ikisinin desteği gerekiyor. Ancak Belçika'nın itirazı nedeniyle sürecin son ana kadar belirsizliğini koruması bekleniyor.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Belçika'nın iradesi yok sayılmayacak diyerek şu mesajı verdi:

"Belçika'ya rağmen bir karar almayacağız."

Brüksel'de bugün verilecek karar, yalnızca Ukrayna'nın değil, Avrupa'nın savaş karşısındaki cesaretinin ve birliğinin de testi olacak.