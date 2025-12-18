Avrupa'nın Rusya'yla imtihanında kritik gün! Karar verilecek! "Ya bugün para ya yarın kan"

210 MİLYAR EURO MASADA

Avrupa Komisyonu'nun hesaplamalarına göre Ukrayna, 2026 ve 2027 yıllarını çıkarabilmek için en az 135 milyar euroya daha ihtiyaç duyuyor. Yetkililer, Kiev'in mali kaynaklarının aylar içinde, hatta nisan itibarıyla tükenebileceği uyarısında bulunuyor.

Bugüne kadar AB, dondurulan Rus varlıklarının sadece faiz gelirlerini Ukrayna'ya aktardı. Ancak artık ana paranın kendisi gündemde.

Komisyon, bu kapsamda yaklaşık 90 milyar euronun önümüzdeki iki yıl boyunca Ukrayna'ya kredi olarak verilmesini öneriyor. Bu miktar, Kiev'in toplam ihtiyacının yaklaşık üçte ikisine karşılık geliyor.