Bütün bu patırtıdan sonra bile "" demeye cesaret edemeyenMuharrem İnce, kurucularlistesini açıklamış.Ortada kurucu var, kurulan bir şey yok.Belki milli bayramlarımızdan birinde açıklayacaktır, 23 Nisan, 19 Mayıs falan.Partisine "" diyor amahenüz ayırılan yol dayok.Kurucular arasında hiçbir "" yok, magazin basını üzülecek.Politikacı da yok.Uçak mühendisi var, beyin cerrahı var, avukat var, bankacı var, mali müşavir var, diş hekimi var, turizmci var, makine mühendisi var, ortopedi uzmanı var, yayıncı var, inşaat mühendisi var, psikiyatr var, üniversite öğrencisi bile var.Politikacı yok dedik, politikanın hocaları var, profesörler, doçentler." yok." hiç kimse de yok tabii.Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İttihat ve Terakki Fırkası'nın "" olduğu gibi, bu da CHP'nin ne takımı?" mı diyelim?Gerçek şu ki, bu kurulmamış partide halk da yok.Küçük burjuvalar var.Herhalde ortopedi uzmanını sağlık bakanı, mali müşaviri hazine bakanı, avukatı adalet bakanı, makine mühendisini sanayi bakanı, yayıncıyı milli eğitim bakanı, uçak mühendisini ulaştırma bakanı, inşaat mühendisini de bayındırlık bakanı yapacak.Kendisi ne? Fizik hocası.Öyleyse cumhurbaşkanı!

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Gazeteler listeyi verip geçtiler. Kısa kestiler.Biz "" bekliyorduk.İnce programını tam 67 madde halinde açıklamış ama aradık taradık..." bile koymamış, uzun uzun önümüzdeki günlerde gideceği kasabaları sayıp döküyor.Bir Internet sitesinin dibinde rastlayabildik.Yoksa kimse ciddiye almamış mı?Çünkü maddelere baktık, bu bir program değil.Bir "" listesi... Zaten o da "" diyor.Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacakmış. Tansu Çiller bir de araba veriyordu, Muharrem İnce toplu taşımacılıktan yana olmalı ki ikinci anahtarı işe karıştırmamış.Kişi başına milli gelir "" 15 bin dolara çıkarılacakmış, sonrasının ucu açık, kaptır git 30 bine, 50 bine...Enflasyon hedefi yüzde 5...Mazot 3 lira...Her yıl 10 bin üniversite mezununu yurt dışına yüksek lisans ve doktoraya gönderecekmiş.Kılıçdaroğlu daha şimdiden bunların 25 binine iş bulmuştu, Çin'den mal getirtip paketleyip paketleyip Azerbaycan'a satacaklardı...Fakat dış politikada büyük bir yenilik yapmış, "" ilkesini "" olarak ""...Manifestoda kuvantum fiziği de yok.Üzüldüm, ben de İnce cumhurbaşkanı olur da bir elektronun aynı anda iki yerde birden nasıl bulunabildiğini bana anlatır diyordum, kalın kafam almıyor.

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Muharrem Bey, bu millet bu vaatlerle seni cumhurbaşkanı yaparsa daha o vatandaşlıkta durulmaz yahu!