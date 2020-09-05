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Keşke Muharrem İnce, "şimdilik" kaydıyla genel başkanı olan Kılıçdaroğlu'nun dediğini yapabilseydi...

Yani, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları anlatabilse, nasıl aşacağını söyleyebilseydi...

Keşke söyleyecek bir sözü olabilseydi...

İnce'ye göre tek sorun Kılıçdaroğlu'nun partinin başında bulunması ve onu aday göstermeyecek olması.

Ne idüğü belirsiz "hareketini" şimdilik ziyaretler üzerinden götürüyor.

Havaalanını ziyaret, kongre binasını ziyaret, oteli ziyaret, virüs salgını olmasa köyleri de ziyaret.

Bunlar daha ziyade "CHP gustosuna" uygun ziyaretler tabii.

Anadolu'da iş kolay, nasıl olsa her yerde bulunan Atatürk heykelini ziyaret, vali konağını ziyaret, jandarma komutanını ziyaret, hani Bayan Mevhibe İnönü Kız Muallim Mektebi açık olsa onu da ziyaret...

Ankara'da iş çok daha kolay, Anıtkabir'i ziyaret (Allah'ın emri), ilk meclis binasını ziyaret, açık olsa Karpiç lokantasını da...

Sonra sıra Etnografya Müzesi'ne falan da gelir.

İstanbul'da nereyi ziyaret edecek?

İstanbul'da bir "CHP eseri" yok ki...

Taksim Gezisi'ne gitse, oranın ilk adı İnönü Gezisi'dir, ama yanlış anlaşılır.

Kalıyor İnönü'nün oraya dikilmesi düşünülmüş, Menderes iktidarı tarafından engellenmiş, nice sonra depodan çıkarılıp Maçka'daki evinin önüne dikilmiş heykeli.

Beşiktaş'ın maçına gitse, oranın da adı çoktan değişti.

İnce İstanbul'da hangj "simge mekanı" ziyaret edebilir?

Birinci köprüye gitse Demirel'in eseri, ikinci köprüye gitse Özal'ın eseri, üçüncü köprüye gitse Erdoğan'ın eseri...

Pardon, Haşim İşcan Geçidi düşünülebilir, gitmişken hemen yandaki Ekrem İmamoğlu'nun da bir çayını içer.

Seçime Cenova'da girecek olsa Galata Kulesi de düşünülebilirdi...

Nazik mesele: Topkapı Sarayı'na gitse saltanatçı derler, Süleymaniye'ye gitse İslamcı.

En iyisi, hareketi "ortanın solunda" olduğuna göre ziyaretleri ortalamak ama azıcık da sola kaymak.

Nitekim bunu yaptı da...

Namaz kıldı ama ne Ayasofya'da, ne Sultanahmet Camii'nde, ortada, parkın içinde.

Çünkü sağdan sorarlarsa Ayasofya'da kıldım diyecek, soldan sorarlarsa Mavi Cami'de...

Şimdilik Sivas farizesini yerine getirdi.

Hadi bakalım, Konya'ya bekliyoruz, hem Mevlana türbesi, hem İkinci Ordu Komutanlığı...

Aman dikkat, Recep İvedik gibi Konya derken Kenya'ya gitmesin.

***

Dünyanın sonu geldi

"Memleket hareketi gayet güzel. Bir itirazımız yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları anlatabilir, sorunları nasıl aşacağını anlatabilir."

Kemal Kılıçdaroğlu