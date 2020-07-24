İstersen baklavalı kazak, istersen avcı ceketi... Yeter ki 1930 model olsun.

Elini de göğüs cebine sok.

Halta "golf pantalon" ve kasket...

Cevdet Sunay gibi...

TBMM başkanvekillerinden CHP'li Haydar Akar hayatında ilk kez oturum yönetmiş.

Ve de bu oturumda "frak" giymiş. Özel olarak diktirmiş. Frak dikmesini bilen terzi de varmış meğer.

Meclis başkanı ve vekillerinin frak giyme zorunluluğu 2012'de kaldırılmıştı. CHP'li başkanvekilleri ısrarla frak giymeyi sürdürdüler.

Peki başkanvekili kadın olsaydı ne giyecekti, yırtmaçlı gece tuvaleti mi? Elinde de gece çantası... Lame ayakkabı...

Hangi devirde yaşıyorduk?

Giyin giyin, frak giyin. Hatta "jaketatay" da giyin, kuyruklu.

Silindir şapka da giyin, ellili yıllarda Akbaba dergisinde yayınlanan karikatürlerdeki politikacı tipine benzeyin.

Sonra da "halk niçin bize oy vermiyor" diye merak edin, Altan Öymen'in deyimiyle arslan halk çocukları...

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Ağzı varsa konuşsun o zaman



CHP'den kovulan Öztürk Yılmaz yeni bir parti kurduğunu açıkladı. Partinin adı "Yenilik Partisi"...

Hiç ciddiye alınmadı.

Emine Ülker Tarhan bile daha fazla ilgi uyandırmıştı.

CHP'den "kopmalar" olmasını ve Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanların bir Kemalist Parti oluşturmasını bekleyenler üzüldüler.

"Bakalım yeni bir şeyler söyleyecek mi, siyasete katkı yapacak mı, bekleyelim görelim" diye gene de hoşgörüyle ve iyimserlikle yaklaşmak istiyorlar.

Söyleyecek bir şeyi olsaydı söylerdi... Ağzını kapayan yok...

Neden yeni bir parti kurduğunu televizyonda gördük de o arada hiçbir sözünü duyamadık?

Elinde kalın kalın klasörlerle İçişleri Bakanlığı'nın kapısında hava atmak kolay da, o dosyaların içindeki "kurucular kurulu listesini" niçin öğrenemedik?

İnsan iki laf eder yahu, madem "lider" olduğunu iddia ediyor...

Yanında kimler var? Peşinden kimler gidiyor?

Ne zaman konuşacak?

Seçimlere doğru mu?

Ne söyleyecek? Hem Tayyip Erdoğan'a çatacak hem Kılıçdaroğlu'na... Başka ne söyleyecek?

"İktidara yürüyorum" falan da diyecektir, güleriz.

Dolunay Partisi'ne gülmemiş miydik?

Bir de Emrehan Halıcı'nın Elektronik Parti'si vardı, o ne oldu yahu?