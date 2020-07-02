Gözünüz aydın, şu ünlü "" gene belirmiş...Zamanıdır...Ardahan'ın Damal ilçesinin Karadağlar beldesinde...Gerçi büyük önderin "" için niçin Anıtkabir'in bulunduğu Rasattepe'yi falan değil de Anadolu'nun ücra bir köşesini seçtiği merak konusudur ama, olsa gerektir bir hikmeti...Her yıl bu sıralar Atatürk'ün silueti Karadağlar'a vuruyor.Baktım, azıcık Franklin Delano Roosevelt'e de benziyor.Bu bir ışık oyunu.Ama doğaüstü bir "tezahür" de olabilir.Hani Sivas'ta, Erzurum'da, Gelibolu'da, Dumlupınar'da falan tezahür etse anlayacağız da niçin Karadağlar?Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlarmış.Haydi Yılmaz, tası tarağı topla, doğru Ardahan'a.Orta yaşlı dul bayanlar arasında pek moda olan Şark Ekspresi'yle Kars'a kadar gidersin, oradan otobüs herhalde.Kitaplarını da götür, iki bin beş yüz liradan satarsın. Elinde kaldıysa.Büyük önder bize birşeyler mi anlatmaya çalışıyor?" gibilerden bir mesaj mı veriyor?Onu da cahil halka açıklarsınız artık.Aydın, ilerici, pozitivist, çağdaş vatandaşlar olarak!

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Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl Damal şenliklerini pandemi nedeniyle yapamayacaklarını belirterek, "" demiş...Ne yapacaksınız, namaz mı kılacaksınız?Aman maskeye ve sosyal mesafeye dikkat!Sizi anlamıyor değiliz, Damal'a "" lazım.Amasya değil ki elma, Malatya değil ki kayısı satasın, elinde ne varsa o...Gerçi Damal'ın gölgeden başka nesi vardır bilmem ama...Google'a sordum, aşırı soğuktan dolayı doğru dürüst tarım yapılamıyormuş, çok az miktarda yulaf ve patatesi varmış.Bir de gölgesi işte.

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Aslında, şu siluetin Roosevelt'e benzediğini öne sürerek Amerikalılar'ı da kazıklayabilirsiniz.

En az bizim kadar avanak olduklarını pandemi olayında gösterdiler.

Ama iki bin beş yüz dolara kitap alırlar mı bilmem.

Barbecue soslu yaparsınız siz de, kapağına sürersiniz. Herkesin damak tadı kendine.

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Ay ben de korkmuştum



"Dev yıldız patlayacak... Dünyaya 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Betelgeuse yıldızının önümüzdeki 100 bin yıl içinde patlayabileceği belirtiliyor."

Hürriyet gazetesinden...