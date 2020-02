Bir tane budala yere çakılmış." kelimesini bilerek kullandım.Toprağı bol olsun, budalanın adı Mike Hughes.Lakabı ""...Saçı beyaz boyalı, önce taranıp sonra özenle dağıtılmış... Afili güneş gözlüğü... Otomobil yarışçısı gibi bir kılık, üzerine bolca reklam da alınmış tabii." bilmiyoruz, amfetamin mi, mantar mı acaba?" bir roketle çakılmış.Evinde roket yapacak kadar teknolojiden de çakıyormuş.Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu, seks ve uçukluk cenneti California eyaletinde...Roket "" çalışıyormuş...Duyuyor musun yukarılardan Werner von Braun, buharla! Bu kadarını sen bile akıl edememiştin.Buharla çalışan "" roketiyle bu müteveffaMike Hughes yerküredenbir buçuk kilometre yükselmiş.Dönüşe geçince de beyin üstü...Çılgın Mike'ın ölümünde en ilginç yan bunlar değil.Mike "" inanıyormuş veyükseklere çıkarak bunu ispataçalışıyormuş!Onu değil ama, Profesör Albert Einstein'ın bir özdeyişini kanıtlamış: "Hani şu, bizim bazı vatandaşlarımızın resmini görünce Hazret-i Hüseyin sandıkları Einstein...

***

Mike evde roket yapacak kadar fizik biliyor ama ilkokul coğrafya bilgisine sahip değil.Ya da biliyor ama bilimin bu kısmını reddediyor.Çünkü bilime bir "" olarak yaklaşıyor.Katolik kilisesi de uzun yüzyıllar boyunca dünyanın "" olduğunu inkar etmişti ve bunu söylediği için mahkum ettiği Galileo'yu taa ne zaman affetmişti, biliyor musunuz?1962 yılında!Şimdi "" adı verilenkenef çukuru,görevi kilisedendevraldı.Orada her türlü manyaklık, her türlü dıngıllık at koşturuyor.Dünyanın bütün psikopatları, ruhlarının çöp tenekesini sosyal medyaya boşaltıyorlar.Biz yemeyiz ama "" adı verilen ve buzırvalarla büyüyen sabi sübyanne olacak?Namussuzca yalana ve propagandaya hız veren ajanlar ve FETÖ gibi tehlikeli örgütler de ayrı tabii...Artık iyice kabak tadı veren Baba Vanga türünden zırvalar...Kerametleri kendilerinden menkul birtakım şeyh bozuntuları...Eski Mısır "" Ra'yı konuşturan düz zıpırlar...Şeytana tapan manyaklar...Ve de dünyanın düz olduğuna, onu şeytanın insanları kandırmak için yuvarlak gösterdiğine "" eblehler...Bu Mike Hughes denilen ebleh roket yapmayı biliyor ama anlaşılan hayatında hiç uçağa da binmemiş:Herhangi bir yolcu uçağının penceresinden bakarsan daha on kilometrede dünyanın "" kıvrılmaya başladığını görürsün...Ama mesele bir inanç meselesiyse...Cem Yılmaz'ın dediği gibi, isteyen "" bile tapabilir.Popona da sür, belki kısmetin açılır.