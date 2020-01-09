Benim çocukluğumda İstanbul'un nüfusu 1 milyondu.Gurur kaynağıydı, "" diye sevinmemizi istiyorlardıbüyüklerimiz.İstanbul batıda Topkapı'da, kuzeyde Şişli'de biterdi.Mecidiyeköy bile şehir dışıydı. Levent'e "" söylenirdi. Bakırköy'ün İncirli "" arabası olan az sayıda kişi hafta sonları ayran içmeye giderdi." ayrı bir dünyaydı, eğlence yerleri, sinemaları farklıydı (Rex, Süreyya, Atlantik)... Pazartesi sabahları sınıfta buluşunca biz "" diye konuşurken karşı tarafın çocukları da "" derlerdi, tuhaf tuhaf bakardık.Köprü möprü yoktu. "" zahmetliydi. Uzun işti.Köprü yapılınca yeni çıkan "", "gibi kavramlar bize bilim-kurgu gibigelmişti...

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Seksenli yıllarda "" çıkaran üç kişiden biriyim.Bunun "" olduğu da sonradan kafama dank etti.Nostalji modası, İstanbul'un büyümesine ve değişmesine tepkiydi.Oysa bunun önüne geçilemezdi.Önceki yüzyılın başlarında Avrupa'da sanayileşmeye tepki olarak ortaya çıkan "" akımı sanayileşmeyi önleyebilmiş miydi ki?İstanbul bugün 18 milyon.Yirmi yıla kalmaz 25 milyona da vuracaktır.İstanbul artık bir şehir değil, kendi başına bir ülkedir.Batıda Tekirdağ'a, doğuda İzmit'e dayanmıştır.Genişleyeceği yer kalmadığı için "" gelişmeyi de denemiştir, Manhattan gibi (zaten Maslak'a da "" demiyorlar mı?) Kuzeye ürkek adımlarla ilerliyor. Özellikle burjuvazi kuzeye, Karadeniz kıyılarına doğru kaçıyor.Başka da bir tek yön kalıyor: Şile ve Kandıra üzerinden Zonguldak, kuzeydoğu.

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İstanbul'un daha da büyümesi engellenemez." gibienayiliklerden kendimizi kurtarırsak bunugörürüz.Önemli olan ve de gerekli olan, İstanbul'un daha da büyümesini ""...Bir düzene sokmak...Kanal İstanbul projesi, bir "" projesidir. Kıyıda yerkalmayınca, içerilere...Başka da çare yoktur.Karşı çıkan, bu milyonlarca kişiyi "" da söylemekle yükümlüdür.Buna çare bulacak olan da, herhalde bir zamanlar belediye başkanlığına aday olduğu şehirde Kağıthane'yi Kağıttepe sanan Dersim'in kavruk çocuğu Kemal değildir.İstanbul Belediyesi'ni 25 yıl yönetmiş olan ekip herhalde daha iyi bilir.Haa, elbette "" yaratılacaktır.Elbette birileri para kazanacaklardır.Bu, "" sahip olanlara batıyor.Ruhları eski Ankara'nın kalorifer dumanı kokanlar, İstanbul'un sorunlarına akıl erdiremezler.Onların kafasına göre para kazanmak ayıptır. Parası olan da hırsız.Kendini sosyalist sananlar da, Emek Sineması tartışmasında polisle çatışırken "" demişlerdi." desen ayrıca kıyameti koparırlar ama.