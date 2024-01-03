Ülkemizin varlığı, birliği ve bekası başta olmak üzere önemli birçok konuda milletimizin hassasiyetlerini paylaşmayanlar, genel seçimlerdeki ittifakın yerelde de oluşturulması hedefine odaklanmış durumdalar.

Odaklanma derken, bunun lafın gelişi olmadığının altını çizmek gerek. Çünkü ne iç ve ne dış konularda milletimizin hassasiyetlerini paylaşmadıkları için ancak bir güruh olarak değerlendirilebilecek bu kesim, insanımızın kendilerini tercih etmediğinin ve etmeyeceğinin farkında. Mutlaka kendilerini tercih etmesi gerektiğine inandıkları milletimizi başka türlü ikna edemeyecekleri için de toplama oylara ve tabii algılara ümit bağlıyorlar.

Üç aydır Gazze'de İsrail tarafından yapılan katliamlara ses çıkarmadıkları ve zalim İsrail'e ses çıkarmayıp mazlum Gazzelileri suçladıkları yetmiyormuş gibi, terörle mücadelede verdiğimiz şehitler konusuna da ikircikli yaklaşıyorlar.

Kendilerine iktidar kapısını açacağına inandıkları dostlarını üzmekten korktukları için Gazze'deki katliamla ilgili olarak doğrunun ve haklının yanında yer alamıyorlar. Seçimlerde destek alma ümidinde oldukları PKK uzantısı partiyi kızdırmamak düşüncesiyle, şehitlerimiz konusunda gereken hassasiyeti gösteremiyorlar. Gazze'deki katliamı destekleyen Okyanus ötesindeki dostlarının, Türkiye'nin başına bela edilen terörün arkasındaki asıl güç olduğunu bilmeleri de, ayrı bir husus.

Teslimiyetçiliğin iliklerine kadar işlediği anlaşılan bu güruhun, ülkemiz ve bölgemizde yaşananlar konusunda milletimiz gibi düşünmesi beklenmese de Gazze'de ve ülkemizde yaşananların hiç değilse insanlık açısından değerlendirilmesini ümit edenler bile hayal kırıklığına uğruyor.

Son seçimler öncesinde altılı masada yaşanan ve seçim sonrasında da devam eden ciddi tartışmalar, bu güruhun başlıca problemi. Vaktiyle birtakım müdahalelerle benzemezler ittifakının devamını sağlayanların yine devreye girecekleri de başlıca ümitleri. Üst akıl ya da benzeri sıfatlarla anılan bu çevrelerin, masanın irili ufaklı partilerine, 'varlık sebeplerinin CHP'ye seçim kazandırmak olduğunu' hatırlatacağı ve bu yönde netice sağlayacaklarına inanılıyor.

İstanbul ve Ankara belediyelerinin başarısızlıkları ile ilgili açıklamalar yapan potansiyel üyelerden bazılarının, masaya tekrar oturacakları ve eleştirdiklerini bu defa övmeye başlayacakları da beklentiler arasında.

Ancak, altılı ya da yedili masayı tekrar oluşturma imkanı bulabilseler bile, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediyeyi tekrar kazanma şansları olmadığının farkındalar. Bunun için en çok merak ettikleri husus, yerel seçimde bildik algı operasyonları ile netice alıp alamayacakları…

CHP'lilerin büyük bir bölümü de dahil olmak üzere, hizmet özürlü oldukları konusunda, toplumsal ittifak olan CHP'li başkanların milletimizden oy alamayacağını onlar da biliyor çünkü…