Frankfurt yakınlarındaki Bischofsheim'de düzenlenen Hayat Kitap ve Kültür Fuarı'nda geçen üç günde, bedenen orada olsalar da Avrupa'da yaşanan insanımızın aklının çoğunlukla Türkiye'de olduğunu bir kez daha müşahede etmek, şaşırtıcı değildi. 28 Nisan'da sona erecek fuarda, seminer ve konferanslar çeşitli konularda olsa da sohbetler, ağırlıklı olarak ülkemizle ilgili.

Son mahalli seçimlerde karşılaşılan tabloya şaşırma yanında üzüldükleri de anlaşılanların, konu ile alakalı değerlendirmeleri son derece dikkat çekici. Gerek sorulan sorulardan ve gerekse birebir sohbetlerden akılda kalan en önemli hususlardan birisi, genel seçimlerde CHP ile ittifak yapması sebebi ile Saadet'e ve mahalli seçimlerdeki tavrı dolayısıyla YRP'ye eleştirel yaklaşanların sayısının hayli fazla olduğu. Cımbızla malzeme aradıkları anlaşılan YRP'li bazı isimlerin, yalan yanlış iddialarla Gazze ile ilgili çıkışları da, tepkilere sebep oluyor.

Uzun süredir Avrupa'da olup birçok gelişmeyi bizzat yaşayanlar, Bosna dönemini hatırlatıyor ve o zaman da Bosna için yapılan birçok şeyin bilerek anlatılmadığının altını kuvvetlice çiziyorlar. Bosna için yapılanlar neden anlatılamadıysa şimdi de Gazze için yapılan her şeyin anlatılamayacağını bilmesi gerekenlerin, siyasi rant için Cumhurbaşkanımıza yüklenmelerinin büyük bir haksızlık olduğunu söyleyenler de çoğunlukta.

'Gazze ile alakalı bilinen ve bilinmeyen şeyleri yaptık, yapıyoruz ve yapacağız' şeklindeki sözlerini vurgulayan birçok kişi, Cumhurbaşkanımızın İsrail konusundaki tavizsiz çıkışlarını da hatırlatarak, yaptıklarını itibarsızlaştırmaya çalışanların aslında kime hizmet ettiğini araştırmak gerektiğini belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanımızın İsmail Heniye ile görüştüğü gün, YRP'li bir milletvekilinin, 10 sene önce de gündeme getirilen Kürecik radarının İsrail'e çalıştığı iddiasını tekrarlamasının, hakikaten kızgınlıkla karşılandığına şahit olduk. Bu husustaki sorulardan birisi de, İran'ın İsrail'e gönderdiği drone ve füzeler Suriye ve Irak üzerinde imha edilmişken, sadece birkaç füzenin ulaşabildiği İsrail için Kürecik'in önemi olmadığını bilmesi gereken bir milletvekilinin nasıl böyle bir şey söyleyebildiği, şeklindeydi.

Ülkemizle ilgili gelişmeleri dışarıdan bakabilme avantajı ile takip edenler, CHP-DEM iş birliğinin sebep olduklarının da farkında. İstiklal Marşı ve benzeri gelişmelerin sadece başlangıç olduğunu vurgulayıp, genel seçimde CHP ile hareket edenler yanında, bu partinin birçok belediyeyi kazanmasına imkan sağlayanların da, yaşanabileceklerden sorumlu olduklarını düşünenlerin sayısı hiç de az değil.

Dışarıdan da bakabilen Avrupa'daki insanımızın ülkemizdeki gelişmelere yönelik şahitliği, işin en önemli tarafı. Hakim kanaatin özeti ise, Türkiye'nin önceki yıllara rağmen hemen her sahada ciddi şekilde geliştiği…