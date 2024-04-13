Olabildiğince basit ve büyük bir yalan söyleyip, sıklıkla tekrarlamayı ve sonrasında oturup insanların ona nasıl inandıklarını seyretmeyi tavsiye edenler, yalanlar ortaya çıktığında da kanırtarak sürdürmeyi tavsiye etmişler miydi, bilmiyoruz. Ama birileri böyle yapıyor…

'Türkiye'nin Türkiyelilere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke olduğuna' inanan dış mihrakların, ülkemizi zayıflatma ve ele geçirme çabaları kesintisiz sürüyor. Bunu yaparken, her nasılsa aynı şeye inandırılmış içimizdeki beyinsizleri de kullanıyorlar. Asıl problem ise bütün bunların farkında oldukları düşünülen bazılarının da kısa vadeli bazı hesaplarla bunların değirmenine su taşımaları…

Yerel seçimlerle ilgili kabul görmeyeceğini bildikleri bazı talepleri karşılanmadığı bahanesiyle, Türkiye'nin İsrail'le ticaret yaptığı iddialarına sarılan ve bunu yalan olduğunu bile bile tekrarlayıp duranlar, işin daha da vahim tarafı.

Ülkemizin İsrail'e jet yakıtı sattığını iddia etmekle kalmıyor, Mescid-i Aksa'nın etrafına gerilen dikenli tellerin bile bizden gittiğini söyleyebiliyorlardı. İftiracılar, İsrail'le sadece özel firmaların yaptığı az miktardaki ticaretin çoğunun işgal ve abluka altındaki Filistinlilere yönelik olduğu ve 7 Ekim'de sonra iyice azaldığı şeklindeki açıklamaları, kaale bile almadılar.

İsrail askerlerine mühimmat ve silah satıldığı gibi alçakça yalanlar bile söyleyebilenler, havalimanlarımıza gelen sivil İsrail uçaklarına sağlanan jet yakıtının askeri uçaklara satıldığı yalanlarını da utanmadan kullandılar. Dost gibi gözüken bazı ülkeler ve bu arada İsrail'in desteklediği bu tür yalanların Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi güçlü olduğu yerden vurmayı hedeflediği de, çok açık.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, başından beri Gazze ve Filistin konusundaki tavrı net ve tavizsiz olan Türkiye gerçeği, İsrail'in ve kuklalarının rahatsız oldukları hususların başında. Dünya çapındaki ciddi farkındalık ve yükselen İsrail karşıtı protestolarda bu tavrın büyük bir payı olduğunu herkes gibi onlar da biliyor.

Hamas'a terör örgütü diyenlerle iş birliği içindeki muhafazakarlarca sürdürülen ahlaksız kampanyanın, Türkiye'nin geleceğini dizayn etmeye yönelik olduğunun çocuklar bile farkında artık. Herhangi bir stratejileri olmayan ve güya taktik gerekçelerle CHP'ye koltuk değnekliği yapanların farkında değilmiş gibi yapmaları, neticeyi değiştirmez.

Şartlar oluşup İsrail'le ticaretteki fiili durum resmiyete dönüştürülünce, 'demedik mi?' muhabbetine sarılanların, tek malzemelerini kayıp etmemek için şimdi ticaret hala sürüyor yalanına sarılmaları, ahlaksızlık. Acı olan, ahlak sloganları atanların da buna alet olması.

İnançları gereği yalan söylemeyenler, aynı gerekçeyle ihanet de edemezler. Doğrusunu bildikleri halde yalan söyleyenler ise, doğrudan ya da dolaylı olarak ihanet halinde…