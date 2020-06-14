Takdis edilip putlaştırılan her şeyin akıbeti eninde sonunda devrilmektir.tetiklemesiyle birlikte sadece ABD'de değil Avrupa ve Afrika'da da siyasetçisinden generaline, kâşifinden bilim ve sanat adamına kadar sömürgeci Batı'nın temellerini atan şahsiyetlerin heykelleri birer birer yakılıp yıkılıyor.Yıkılmaları da gerekiyor... Ziraiyileşme imkânı kalmadı. ABD'den İngiltere, Yeni Zelanda, Hollanda, Belçika ve Senegal'e kadar dünyanın dört bir yanındapeş peşe yok ediliyor.Amerikalı yerlileri köleleştiren vesoyunu tüketenbaşta olmak üzere birçok köleci kral, kâşif, general ve siyasetçinin heykeli kaidesinden indirilip parçalanıyor ya da başları koparılıyor.İngiltere'de anketlerde hepseçilen ırkçıheykeli tahrip edilirkenkasap) anıtının üzerineyazıldı.Öyle ki soykırımcı generallerin adını taşıyan bazıdeğiştirilmesini de istiyor protestocular.Sadece gözümüze sokulan değilyönelik öfke de had safhada.Sınır tanımayan protestocular, Churchill'inin yanı sıra emperyalistlerin sinsi bir projeyle 'ulusal kahraman' haline getirdiğini iddia ettikleritemsillerine bile tahammül edemiyor artık. İngiliz hükümeti Churchill ile birliktebu iki liderinin heykellerini de korumaya aldı.

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Vaziyeti idare giderek zorlaşıyor.Batılıyöneticiler ne yapacağını şaşırmış halde.Çünkü köleci siyasi ve askeri şahsiyetlerin heykellerine yönelik isyan hareketinin bir sonraki hedefiolacak.Örneğin barbar diye nitelediği Doğulu halklarla mücadelede her yolun mubah olduğunu savunan İngilizlerin 'liberal' teorisyeni) artık eskisi gibi baş tacı edilemeyecek.'İnsan Irklarının Eşitsizliği' kitabında "Siyah ırk en altta, beyaz ırk ise en tepededir" diyen Fransız diplomathak ettiği karşılığı alacaktır.'Doğu Despotizmi'nde Asyalıların köleliğe Avrupalıların ise özgürlüğe daha yatkın olduğu masalını anlatan) ile 'İslam dünyası düşünce enerjisinden yoksundur' diye saçmalayantahtları yıkılacaktır.gibi Batılı düşünürlerinırkçı yüzleri de bundan sonra daha net bir şekildedeşifre edilecektir.Unutmayalım kidün ne ise bugün de aynıdır. Yunanlıların tarih için nedenanlamına gelenterimini kullandıklarını hatırlamakta fayda var.İşte bu yüzden sömürgeci tarihin zehirlediği dünyanın bir nebze de olsa iyileşmesi, Floyd isyanı ile boy verengörebilmesine bağlı. Bekleyip göreceğiz...