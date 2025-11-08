Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde- Türkiye büyük oynuyor. Coğrafi sınırlarımızın ötesindeki egemenlik alanlarımızı, stratejik çıkarlarımızı ve güvenlik politikalarımızı ifade eden Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri ilmek ilmek örülüyor. Türkiye'nin bölgesel güçküresel aktörlüğünü perçinlemekte olan bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini desteklerken, her gün yeni projeler devreye sokuluyor. Son yıllarda hava araçları, insansız hava araçları (İHA), uydular ve uzay teknolojileri güvenlik anlayışında kritik yer tutacağını iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, GÖK VATAN STRATEJİSİ'NDE her gün yeni bir projeyi devreye alıyor.

GÖK VATAN STRATEJİSİ çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri kıta sahanlığımızın ve MEB sınırlarımızın her noktasına ateş gücümüzü intikal ettirecek, söz konusu bölgelerin en uzak yerlerinde havada ikmal yaparak uzun süreli himaye görevleri icra edecek yeteneği insansız hava araçları da dâhil olmak üzere çeşitli hava araçlarını kullanmak suretiyle geliştiriliyor. Türkiye bir taraftan Çelik Kubbe gibi çok katmanlı sistemi, ilk yerli ve milli savaş uçağı olacak KAAN için gece gündüz çalışılırken, son olarak Eurofighter savaş uçakları ile kuvvetlendiriyor, mevcut F-16 savaş uçaklarını da Blok-50 seviyesine çıkarıyor Bu projede dikkat çeken sistemlerden biri ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş TAYFUN Blok-4 balistik füzesi oldu. Bayraktar TB 2, TCG Anadolu, Hürkuş, HÜRJET, Kızılelma, ATMACA, Tayfun, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, gökyüzüne yükselen roketler, üretilen robotlar da gücümüzün dünyaya ilanı. Daha burada sayamadığımız onlarca proje ülkemizi daha da etkin bir hale getiriyor.

SOMALİ UZAY MERKEZİ

Türkiye, Afrika'nın kalbine balistik füzeler için uzay üssü kuruyor. Türkiye Somali ve Somaliland ile çok yakın ilişkiler içinde. Somaliland merkezli Saxafi Media, Türkiye'nin Somali Uzay Üssü ile ilgili bir analiz yayınladı. Haberde, Türkiye'nin, Somali'de inşa ettiği ve balistik füzelerinin menzilini önemli ölçüde uzatacak dikkati çeken vurgulamalar yaptı: Türkiye'nin projesi, Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar askeri dengeleri kökten değiştirebilecek. Üs Türkiye'nin gelişmiş füze sistemlerini denemesine imkan sağlayacak.

KÜRESEL MARKA THY

THY büyük ataklar yaparken 130'u aşkın ülkenin 350'den fazla noktasına uçuş yapıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2002 yılında 10,4 milyon yolcuya hizmet veren THY filosu 65 uçaktan ve uçuş ağı ise 103 destinasyondan oluşuyordu. 2024 sonu itibariyle yolcu sayısı 85 milyona ulaşırken, uçak sayısı 470'e çıkmış, uçuş ağı ise 350'ye çıkmıştır. 2025 hedefi ise 150 milyondur. 2033 filo hedefi 813'tür. Airbus'a verilen 335 uçak siparişi, Boeing'e verilen 225 uçak siparişi buna yönelik adımlardır" demişti. THY yenı uçakları geliyor. Bu Türkiye'nin havadaki bir başka güç gösterisi olarak göğsümüzü kabartıyor.

SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, 'KIZILDENİZ VE HİNTOKYANUSU'NDA DA BÜYÜYOR. Ortadoğu'da, Afrika'da ve Asya'da artık önemli bir güç haline geliyor. Avrupa ülkeleri Türkiye ile yeni anlaşmalar yapmak için Beştepe'nin yolunu aşındırıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın etkisi altında. ABD Başkanı Trump, İsrail'in tüm baskısına rağmen Gazze konusunda Türkiye'nin isteklerini kabul etti. Yeni Türkiye'nin etkisi daha da artacak. Evet yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye en önemli oyuncularından biri olarak masada.