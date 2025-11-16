Başkan Erdoğan-Türkiye, Zengezur Koridor Geçiş Yolu/ Kalkınma Yolu (Irak Basra Körfezi )-Hicaz Demiryolu'nu birbirine bağlayacak bir büyük projeyi (GRAND PROJE) ilmek ilmek örüyor. TÜRKİYE, GRAND PROJE ile KUTSAL TOPRAKLAR Mekke ve Medine'ye kesintsiz ulaşma imkanı bulacak. Zengezur Koridoru, TÜRK DEVLETLERİNİ birbirine bağlayan bir geçiş güzergahı olmasının ötesinde, yeni jeopolitik ve jeokonomik gelişmelere yol açmaktadır. Türkiye'yi merkez yapacak Zengezur Koridoru tamamlandığında, dış ticaret, lojistik, enerji, turizm, inşaat ve hizmet başta olmak üzere birçok sektör ve firma için yeni fırsatlar doğacak. Şu günlerde Türkiye Merkezli Küresel Ticaret Yolları stratejisinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Can kardeşlerimiz Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ, Kafkasya'da yeni bir dönemin kapılarını araladı. KARABAĞ ZAFERİ, GÜNEY Kafkasya jeopolitiğinde büyük değişime yol açıyor. Aliyev ve Erdoğan arasında kurulan kardeşlik, güçlü diplomatik ve askeri ortaklık, Güney Kafkasya'daki güç dengelerini köklü biçimde etkiliyor. Zengezur Koridoru üzerinden şekillenen yeni bir Avrasya jeopolitiği, yeni bir reel politik süreci ortaya koyuyor. AZERBAYCAN'DA Çırak-Güneşli başta olmak üzere Bakü- Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz ve TANAP son olarak Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın faaliyete geçmesiyle daha da perçinlendi.

Türkiye ve Azerbaycan, Kafkasya'da tesis edilecek YENİ ROTALARIN (ZENGEZUR) ULAŞTIRMA VE ENERJİ iletim imkanlarını arttırmak için HAZAR GEÇİŞLİ DOĞU-BATI ORTA KORİDORUNUN inşasına yöneldi. ZENGEZUR KORİDORU'NDAN KARSIĞDIR'a gelecek otoban-demiryoluboru hatları, TÜRKİYE'NİN GRAND PROJESİ ile Avrupa/Irak Basra Körfezi ve Suriye/Mersin'e bağlanacak. Zengezur Koridoru'ndan geçecek otoyol-demiryolu 2031 -2032 yılarında açılacak.

Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin ulaştırma alanında inşası için verdiği talimatlar doğrultusunda, Türkiye-Suudi Arabistan-Ürdün'ün ortaklığında tarihi Hicaz Demiryolu'nun, Suriye üzerinde canlandırılması çalışmaları başladı. Zengeur'dan gelen demir ve kara yollarının Mersin Limanı'na inmesiyle, Afrika, Kızıldenız, küresel ticaret koridoru farklılık kazanacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçirilecek demir yolu projesi ihalesi, 2026 yılında yapılacak. 2031 yılında işlemeye başlayacak. Türkiye üzerinden geçişler şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaşabilecek durumda. Toplam 4.5 milyar dolara mal olacak tren hattı ile Gebze-Yavuz Sultan Selim KöprüsüÇatalca demiryolu güzergâhı, Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak, devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanacak. Söz konusu demiryolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu taşımacılığı şeklinde işletilecek. Türkiye'nin kilit nokta olduğu Orta Koridor –Zengezur ve Irak Basra Körfezi Kalkınma Yolu, Asya ile Avrupa arasındaki önemli küresel ticaretin can damarı olacak. Grand Proje, Türkiye'nin Avrasya'daki lojistik kalbini güçlendirecek ve ülkemizi Asya ile Avrupa arasındaki en istikrarlı bağlantı noktası haline getirecek.

SONUÇ: EVET. GRAND PROJE, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun merkezi haline getiriyor. YENİ HATLAR,

Türkiye'nin jeostratejik güven adası olma özelliğini ve liderliğini perçinleyecek. Türkiye'nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü güldürecek. BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR, BÜYÜK OYNUYOR.