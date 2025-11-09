ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren Ortadoğu ve Asya'ya yönelik yeni hamleler yapıyor. Trump'ın 3 yeni hamlesi, Yeni Dünya Düzeni inşasında jeopolitik yeni dengeleri ve Türkiye'nin Küresel aktörlüğü ile çarpışıyor.

BİRİNCİSİ: KAZAKİSTAN'IN İBRAHİM ANLAŞMASINA KATILIMI

ABD Başkanı Trump, Kazakistan'ın Katil- Soykırımcı Netanyahu ile Abraham Anlaşmaları'na resmen katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ortak toplantı sonrası açıklama yaptı. İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan Arap ülkeleri, İsrail'i resmen tanıyıp diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmayı ve bölgesel işbirliğini artırmayı taahhüt ediyor. Kardeş Kazakistan'ın İBRAHİM Anlaşması'nı imzalama kararı manidar ve üzücü. Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye'nin ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Teşkilatı'nın çok önemli bir TÜRK Devleti olan Kazakistan'ın katil-soykırımcı Netanyahu ile Ibrahım anlaşması yapması dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca, ABD'nin kademeli olarak Ermenistan ve Kazakistan üzerinden Yakın Asya'ya açılmasının, Rusya ve ÇİN tarafından karşılık bulması yeni jeopolitik gelişmeleri tetikleyeceği kesin.

İKİNCİSİ: SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA BEYAZ SARAY'DA



ABD Başkanı Trump ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, yarın (10 Kasım Pazartesı) Beyaz Saray'da görüşecek. Trump yönetimi, Şara'nın ziyaretinden hemen önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu bir karar tasarısıyla hem Şara'ya hem de Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağladı. Trump-Şara yakınlaşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan vee Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın etkili olduğu belirtiliyor. Trump Şara'dan ne istiyor? Trump yönetimi, İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasının imzalanması için Şam üzerindeki baskısını sürdürüyor. ABD'den Şam'da askeri üs. Suriye-İsrail anlaşmasına zemin mi hazırlanıyor? Ülkenin güneyindeki bölgede, Suriye ile İsrail arasında saldırıların durmasına yönelik anlaşma kapsamında askerden arındırılmış bölge oluşturulması planlanıyor. Trump ile Şara görüşmesinde, PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması (10 Mart mutabakatına göre), ABD'nin Suriye'de üs kurması ve askerlerinin durumunun da ele alınması bekleniyor. Türkiye, burada da çok etkin olacak. İstemediği hiçbir karar çıkmayacak.

ÜÇÜNCÜSÜ: GAZZE GÖREV GÜCÜ



Üst düzey bir ABD'li yetkili Batı basınına Washington'un hazırladığı taslağın 10 seçilmiş BMGK üyesi ile Türkiye, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'a iletildiğini söyledi. Washington'ın hazırladığı taslağa göre, 20 bin askerden oluşacak güç 'gerekli tüm önlemleri' alma yetkisine sahip olacak, bu da gerektiğinde askeri güç kullanabileceği anlamına geliyor. Söz konusu gücün, sivillerin korunması, sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanması ve Filistin polisinin eğitilmesi görevlerini üstlenmesi planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ



Türkiye, ateşkes ve barış planı sürecinde önemli bir rol oynadı. Ankara, Hamas'ı plana destek vermeye teşvik etti ve İstanbul'da Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Pakistan ve Endonezya dışişleri bakanlarını bir araya getirerek istikrar gücü için diplomatik destek arayışını sürdürdü. MİT Başkanı İbrahim Kalın, 5 Kasım'da İstanbul'da Hamas heyetini ağırladı. Görüşmede Hamas heyeti, Gazze Ateşkes Anlaşması kapsamında Türkiye'nin arabulucu ve garantör rolüne teşekkür etti.

SONUÇ: YENİ DÜNYA İNŞASI SÜRERKEN, YAKIN COĞRAFYAMIZDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER HIZLANDI. Başkan Erdoğan her gelişmeyi yakından takip ediyor, aleyhimize dönebilecek konulara anında müdahale ederek kilit ülke gücünü gösteriyor.