BÜLENT ERANDAÇ
Çete’nin 2026 kehanetleri

14.11.2025, Cuma

Londra merkezli dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl sonu klasikleşen, "önümüzdeki yılın takip edilmesi gereken gizemli görsel konseptli" 2026 yılı kapağını yayınladı. Dergiyi önemli kılan, doları basan ABD Merkez Bankası'nı kuran siyonist Yahudi milyarder baronu Rothschild ailesinin varlığıdır. Bu bakımdan her ne kadar bir süre önce hisselerini sattıklarını iddia etseler de Rothschild ailesine ait The Economist dergisinin yeni yıl sayılarının geleceğe ilişkin mesajlar veren bir yayın olduğuna inanılmaktadır. Başlıkları ne tesadüf ki doğru çıkmaktadır.

GİZLİ MÜCADELE
On yıllardır, Doların arkasındaki Rothschild, ABD Başkanları ve derin Amerika yönetimi üzerinde çok etkili oluyordu. 2025 yılı başında göreve başlayan ABD Başkanı Trump'la küresel çete arasında GİZLİ MÜCADELE yaşanıyor. The Ekonomist kapağındaki 2026 ŞİFLERİNİN nasıl şekilleneceği merakla takip edilecek. Kapak, "Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar" cümleleriyle yayınlandı. Kapakta her sene olduğu gibi bu sene de gizli mesajlar, komplo teorileri yer aldı: Kapakta dev şırıngalar, haplar, iğneler ve beyin simgesi yer alıyor. Zayıflama haplarına ilişkin yeni bir sürecin başlayacağı mesajını veren Economist, dolar işaretiyle birlikte yürüyen insanlara da yer verdi. Bu ise para sisteminin yeniden tasarlanabileceğini gösteriyor. Robot figürler ve mekanik ellerin bulunduğu görsel de yapay zekaya da atıfta bulunuldu. İşte 10 şifre:

1. Amerika'nın 250'nci yılı: ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünde Cumhuriyetçiler ve Demokratları aynı ülkeyi farklı terimlerle tarif ediyor. Ülkenin geçmişiyle ve bugünüyle ilgili zıt anlatılar duymayı bekleyin. Trump'ın zorbalık, gümrük tarifeleri ve başkanlık kararnameleriyle yürüttüğü yönetim tarzı sürecek.

2. Jeopolitik sürüklenme: Dünya yeni bir soğuk savaşa mı girdi? Bu savaşın tarafları ABD ve Çin mi? Trump tarzı bir anlaşma dünyayı Amerikan, Rus ve Çin "nüfuz alanlarına" mı bölecek? Böylece herkes kendi bölgesinde dilediğini mi yapacak?

TÜRKİYE'Yİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN ŞİFRE:


3. Savaş mı barış mı? Gazze'deki barış sürecek. Ukrayna, Sudan, Mynamar'da çatışmalar devam edecek.

4. Avrupa için yeni sorunlar: Avrupa'yı 2026'da bir sınav bekliyor. Avrupa, savunma harcamalarını artırmalı, ABD'yi yanında tutmalı, bütçe açıklarıyla başa çıkmalı. Kemer sıkma politikaları aşırı sağ partilere desteği artırabilir.

5. ÇİN için 2026 bir fırsat: Trump'ın "Önce Amerika" politikası, Çin'e küresel nüfuzunu artırmak için yeni fırsatlar sunuyor. Çin, özellikle küresel güneyde yaptığı ticaret anlaşmalarıyla kendisini daha güvenilir bir ortak olarak tanıtacak

6. Yapay zeka ile ilgili endişeler: Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar ABD'deki ekonomik zayıflıkları gizliyor olabilir. Peki yapay zeka balonu patlayacak mı? 7. Zayıflama ilaçları 2026'da zayıflama ilaçlar, performans artırıcı ilaçların etik sınırları tartışmaya açılabilir.

8. İklim krizi Birçok şirket iklim hedefine ulaşacak. Jeotermal enerjiye dikkat edin; yıldızı parlayabilir.

9. Ekonomik kaygılar ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri küresel büyümeyi baskılayacak. Mayıs ayında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı değişecek. Bu piyasada çatışmayı tetikleyebilir.

10. Spor siyasetten kaçışı sağlar mı? Spor, 2026'da siyasetten kaçışı sağlayamayacak. ABD'de gerçekleştirilen pek çok spor müsabakası tartışmaların odağında olabilir.

SONUÇ: Derginin patronlarının bir planı varsa ki var. Büyüyen güç Türkiye'nin de planları var. Artık birçok kıtada etkinliğini artıran Türkiye, yeni dünyanın en önemli oyuncularından biri olacak. Bugün Avrupa'da yükselen güç olan Türkiye, Asya ve Afrika kıtalarında da etkinliğini artırıyor. Özellikle savunma sanayi konusundak tılımlarımız, Türkiye'nin küresel ölçekte etkinliğini artırdı. Burada Başkan Erdoğan'ın büyük vizyonunun etkisi çok ama çok önemli.

