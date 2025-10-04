TBMM, 2025-2026 yılı yeni çalışma dönemine iyi bir başlangıç yaptı. İktidar ve muhalefet milletvekilleri Başkan Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Güzel bir tablo oluşurken, Meclis'i boykot eden CHP'liler de olsaydı daha iyi olurdu. Birlik ve beraberliğimizin ifadesi Türkiye'ye güzel bir fotoğraf verilirdi. TBMM'den yansıyan güzel ifadeler ve fotoğraflarla verilen mesajlar, yeni dönemin işaretleri olacak. Başkan Erdoğan, TBMM'nin açılışında gelecek günlerde yaşanacak küresel olası gelişmelere karşı Türkiye'nin aldığı ve alacağı DURUŞLARI açıklarken, iç politikaya yönelik, polemiğe girmeden, günlük siyaset malzemesi yapılan başlıklarda, Cumhurbaşkanlığı makamını ve şahsi hukukunu korumaya özen gösterdi. Erdoğan'ın, boykot yapan CHP'ye "Siyasette farklı kulvarlarda rekabet halinde olsak da söz konusu memleket olunca ortak paydada buluşmamız milli meseledir.

Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır" diyerek anlamlı bir mesaj verdi.



SUNİ TARTIŞMALAR

Erdoğan, TBMM'nin duvarındakı Atatürk'ün tarihi sözlerine bakarak, hitabının merkezine, "meşruiyet" kavramını oturttu ve "Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır. O da aziz milletimizin tertemiz iradesidir" dedi.

CHP'nin son dönemde ortaya dökülen skandalları perdelemek için suni tartışma konuları açtığını belirtti ve bu tutumu 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde milletin ortaya koyduğu iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini korumaya dönük kararlar ile Terörsüz Türkiye yolunda oluşan barış ikliminin birbirinden farklı ele alınması gerektiğine değindi.

"Türkiye'nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulmalıdır" diyerek...

Suriye'nin kuzey doğusunda oluşacak terör devletçiliğine asla müsaade edilmeyeceğini, olası operasyonun ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda vücut bulan iradeyi sakatlamaması gerektiğini vurguladı. "Türkiye, Suriye'de bir 'dejavu' yaşanmasına izin vermeyecektir" uyarısıyla da şu mesajı ile pekiştirdi:





SURİYE'NİN YANINDAYIZ

"Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Gerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek gerekse sınırlarımızın ötesinde herhangi bir terör oluşumunu engellemek amacıyla, diplomasinin tüm kanallarını devreye almış durumdayız.

Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa, Türkiye'nin pozisyonu da, politikası da bellidir!" Erdoğan, konuşma sonrası milletvekillerinin olduğu bölüme geçerek MHP'lilerle, DEM Partililerle ve İYİ Partililerle tokalaştı. Daha sonra da Başkanlık Divanı'nın arkasındaki özel bölümde LİDERLERLE BERABER ANLAMLI BİR FOTOĞRAF verdi.



Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti- Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YRP- Fatih Erbakan, DEVA - Ali Babacan, Gelecek Partisi-Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisı- Mahmut Arıkan, BBP -Mustafa Destici, HÜDA PAR -Zekeriya Yapıcıoğlu aynı karede yer aldı. Davutoğlu ve Babacan, yıllar sonra ilk kez ve Terörsüz Türkiye komisyonuna katılmayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bir arada olması, Milli Birlik mesajı bakımından büyük anlam taşıyor. Bu birliktelik, CHP için ise "İmamoğlu sarmalından ve iç kavgadan CHP'nin sıyrılamasının gerektiğine" işret ediyor.



Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı için ABD'ye yapılan ödemeyle ilgili "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Böylece bu konudaki merakı da gidermiş oldu. Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te yemek kuyruğuna girdi, Mustafa Keser'i dinlerken sohbet etti. Keser "Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın" şarkısını seslendirdi.



TBMM'NİN YENİ DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN. ÇOK ÖNEMLİ MESELELERE EL KOYACAĞI BİR DÖNEM BAŞLIYOR...