Büyük liderler, büyük düşünür ve büyük hamleler yapar. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Akdeniz jeopolitiğinde denklemleri değiştirecek Mavi Vatan stratejisini derinleştirirken, 3 yeni hamleyi daha gerçekleştiriyor. Türkiye, Libya'nın hem Trablus hem Bingazi yönetimi ilişkilerinde stratejik yeni adımlar atıyor. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi ile Türkiye, Bingazi merkezli doğu yönetimi ve başkent Trablus'taki batı yönetimi arasındaki kırgınlıkları giderdi. Libya'nın doğusundaki Bingazi Temsilciler Meclisi de, Türkiye'ye ülkenin Akdeniz deniz yetki alanlarında enerji arama hakkı tanıyan anlaşmayı onaylamaya hazırlanıyor.

General Hafter yönetiminin Bingazi'deki Temsilciler Meclisi, önümüzdeki haftalarda Başkent Trablus yönetimi ile 2019'da imzalanan ve enerji arama faaliyetlerinin şartlarını belirleyen anlaşmayı onaylayacak. Bu demek ki Türkiye, Libya'nın tamamının Akdeniz'deki deniz yetki alanında petrol ve gaz aramasını uluslararası yetki bağlamında gerçekleştirecek. Türkiye- Libya ilişkilerinin derinliğinden çok etkilenen, Libya ile daha yakın olmak arzusundaki İtalya Başbakanı Meloni, İstanbul'da Erdoğan ile tarihi bir anlaşma yapmıştı.

LİBYA'NIN TAMAMI

Türkiye-Libya-İtalya ekseni Akdeniz'de yeni bir jeopolitiğin kapılarını açmıştı. Trablus yönetiminden sonra Bingazi yönetimi de 2019 tarihli Türkiye-Libya deniz anlaşmasını onayladığında, Türk sismik-sondaj gemilerinin Girit ile Türkiye arasında kalan bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlaması öngörülüyor. Bu müthiş gelişme, İsrail-Güney Kıbrıs Rumları-Yunanistan'ın Doğu Akdeniz oyunlarını net olarak bozmuş olacak. Türkiye, Mısır ile ilişkilerde başlatılan normalleşmenin ardından Hafter ile de yakınlaşma adımları attı.

Geçen yıl Ankara ve Kahire, Libya Merkez Bankası etrafında yaşanan yetki krizini çözmek için işbirliği yaptı. İlişkilerdeki iyileşmenin bir diğer göstergesi olarak Türk donanmasına ait TCG Kınalıada korveti bu hafta Bingazi limanını ziyaret etti. Türk yetkililer, Ankara'nın bölgeye askeri danışman ve eğitimci göndermeyi değerlendirdiğini aktardı.

TÜRK SONDAJ FİLO BÜYÜYOR

Akdeniz'de petrol aramalarına iki yeni sondaj gemisi katılıyor. Türkiye'nin 2. uçak gemisi Trakya'nın inşası sürerken, yeni denizaltılar ve kruvazörler ardı ardına donanmaya katılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin sismik sondaj gemileri filosu daha da büyüyor. Akdeniz jeopolitiğiyle çok yakından ilgilenen küresel ve bölgesel ülkelerin nefesini kesmeye devam edecek, iki yeni sondaj gemisi filoya katılıyor. Türkiye sondaj filoları, Akdeniz'de, Somali'den sonra Libya, Nijer, Pakistan'da önemli çalışmalara imza atacak.

Evet, enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, kendi karasularında 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.

TEKNOFEST-MAVİ VATAN

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Ayrıca TCG Anadolu, Savarona, Sakarya ve Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.