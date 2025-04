CHP'nin formalite olağanüstü kurultayına Özgür Özel ve adamlarının DESPOTİK tavırları damga vurdu.



Tek aday bırakılan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Ama gelecek aylara yönelik yeni kavgaların da ateşinin yakıldığı gözlendi. Ümit Uysal adaylıktan vaz geçrken, Berhan Şimsek saf dışı bırakıldı. Divan Başkanı seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin önceki genel başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü'yü rahmet ve minnetle anarken, kurultaya katılan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerini iletirken, CHP'nin eski lideri merhum Denız Baykal'ın ismini söylememesi tepki ile karşılandı.



CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP TV yayın ekibince GÖRSEL SANSÜR uygulandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özel'in TEK ADAM konuşmalarını dinlerken sinirli oluşu gözlendi. Sonunda Özel'i alkışlamaması dikkat çekti. Ümit Uysal, Özgür Özel ve adamlarının despotik çalışmaları ile adaylığından vazgeçirildi. Genel Başkan adayı Berhan Şimsek geçerli 97 oyla desteklendiği başvurusu, "5 dakika geç kaldığı" gerekçesiyle kabul edilmeyerek saf dışı bırakıldı. Genel Başkan adaylığı engellenen Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartıştı. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktardı. Şimşek, "Ben duvarlara CHP'yi yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dedikten sonra, şu açıklamayı yaptı:



"Cumhuriyet Halk Partisi 2. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için, divan kabul etmedi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum"



Özgür Özel'in bizzat araması sonucu, Kılıçdaroğlu'nun istemeye istemeye kurultaya geldiği anlaşıldı. Ekrem İmamoğlu için Genel Başkan Özgür Özel'in yanındaki koltuk ayrıldı. Özel'ın sağına Hikmet Çetin oturtulurken onun yanında Kılıçdaroğlu'na yer ayrıldı.



Özel'in yanındaki boş koltuk, yanında Altan Öymen oturdu. Salon içine basın mensupları alınmadı. Yayın yapan CHP'li ekibin GÖRSEL SANSÜR uyguladığı KıIıçdaroğlu'nun sinirli hali görülüyordu.



PARTİ MECLİSİ YARIŞI

Kılıçdaroğlu'nun yanında olan başta Oğuz Kaan Salıcı ve 11 CHP milletvekili 60 kişilik PM'ye parti içi muhalifleri sokmak için büyük çaba sarf etti.



Salıcı yaptığı açıklamada, "CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki PM seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkardık.



'Denge' diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz.



'Dayanışma' diyoruz çünkü partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. CHP'deki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir.

Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir.



Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu'nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz" dedi.



SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun kurultayda gösterdiği tavırlar, bir gerçeği ortaya çıkardı. "BEN ÇALMADIM" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na halen kızıyor. Kaybedip, tamamen bitmek yerine, geri çekilerek, hazırlıklarını sürdürecek. Kılıçdaroğlu, muhtemel bir kez daha kaybekmekten çekindiği için aday olmadı. Siyasete devam edecek. Onun için, parti ile ipleri koparmadı. Ama 2026 Kasım ayında yapılacak CHP Olağan Kurultayı'na hazırlanacağı da konuşuluyor.