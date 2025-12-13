Kahramanmaraş’ta kanlı pusu! Ayrıldığı kız arkadaşını evine girerken öldürdü
Kahramanmaraş’ta kanlı pusu! Ayrıldığı kız arkadaşını evine girerken öldürdü
Kahramanmaraş'ta İ.T.K. (23), bir süre önce ayrıldığı Sultan Değirmenci'ye (22) pusu kurdu. Değirmenci'nin aracının evinin sitesine girdiği sırada yanındaki silahı çıkararak kurşun yağdıran şüpheli, genç kadını olay yerinde öldürdü. Değirmenci'nin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, katil zanlısı yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.