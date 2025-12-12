Viral Galeri Viral Liste Yaşlılık belirtisi sanıyorduk! Saçtaki tek beyaz tel: Görünmez bir düşmanı durduruyormuş

Yeni bir araştırma, saçın neden beyazladığına dair bilinenleri yeniden tartışmaya açtı. Uzmanların incelediği hücresel mekanizma, yaşlanmanın sadece kozmetik bir sonucu olmadığını, vücudun çok farklı bir süreci devreye soktuğunu gösteriyor. Bulgular bilim dünyasında merak uyandırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 17:06
Saçın yaşla birlikte beyazlaması uzun süredir doğal bir süreç olarak görülüyor. Ancak Nature Cell Biology'de yayımlanan yeni araştırma, bu durumun sandığımızdan daha karmaşık bir biyolojik işleyişle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, saç pigmentini üreten kök hücrelerin belirli streslere verdiği tepkilerin düşündüğümüzden çok daha farklı sonuçlar yarattığını ortaya koydu.

Beyazlayan Saçın Gizli İşareti

Yeni bir çalışma, saçın beyazlamasının yalnızca yaşlanmanın bir belirtisi olmadığını gösteriyor. Araştırmaya göre bu değişim, vücudun DNA hasarına karşı kendini koruma biçimlerinden biri olabilir.

Kök Hücrelerin Aldığı Karar Saçın Rengini Belirliyor

Saça rengini veren melanosit kök hücreleri, çevresel etkilere oldukça duyarlı. Bu hücreler zarar gördüğünde iki farklı yola gidebiliyor: Ya bölünmeyi durdurup saçın beyazlamasına yol açıyor ya da kontrolsüzce çoğalıp tümör oluşturabiliyor.

İyonize radyasyona maruz kalan kök hücreler hızla yaşlanıyor. Bu durum, onların çoğalmasını durduruyor.

Böylece saç rengini kaybediyor ama hasarlı DNA yeni hücrelere geçemiyor. Bilim insanları, bunun kansere karşı güçlü bir savunma olduğunu söylüyor.

