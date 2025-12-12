Yaşlılık belirtisi sanıyorduk! Saçtaki tek beyaz tel: Görünmez bir düşmanı durduruyormuş

Saçın yaşla birlikte beyazlaması uzun süredir doğal bir süreç olarak görülüyor. Ancak Nature Cell Biology'de yayımlanan yeni araştırma, bu durumun sandığımızdan daha karmaşık bir biyolojik işleyişle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, saç pigmentini üreten kök hücrelerin belirli streslere verdiği tepkilerin düşündüğümüzden çok daha farklı sonuçlar yarattığını ortaya koydu.