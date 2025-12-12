AFAD açıkladı: Karadeniz ve Akdeniz açıklarında deprem!

Son günlerde farklı bölgelerde yaşanan sarsıntıların ardından gözler yeniden Türkiye'nin deprem hattındaki hareketliliğe çevrilmişken, bu kez Karadeniz ve Akdeniz açıklarından peş peşe deprem haberi geldi. AFAD ise ilk detayları paylaştı.
AFAD'DAN İLK BİLGİLER GELDİ
Geçtiğimiz günlerde peş peşe yaşanan depremlerin ardından gözler tekrar AFAD'a çevrildi. Karadeniz'de saat 20.13'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 6.07 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Bölgede hissedilen sarsıntıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir ihbar olup olmadığı ise henüz belirtilmedi.
KARADENİZ'İN ARDINDAN AKDENİZ
Karadeniz depreminin ardından Akdeniz açıklarında da bir deprem gerçekleşti. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem saat 20.20'de 4.2 büyüklüğünde oldu.
Depremin 9.12 km derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dair bilgi verilmedi.
12 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-12-20 20:25:59 | 2.4 | Gözlüce (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-12-20 20:20:18 | 4.2 | Akdeniz
2025-12-20 20:20:18 | 1.7 | Sungu (Hakkari)
2025-12-20 20:18:43 | 3.5 | Akdeniz
2025-12-20 13:13:52 | 1.7 | Hekimhan (Malatya)
2025-12-20 13:13:16 | 4.1 | Karadeniz
2025-12-20 10:54:49 | 2.4 | Sungu (Hakkari)
2025-12-20 09:41:03 | 1.8 | Yüksek (Kahramanmaraş)
2025-12-19 23:27:33 | 1.8 | Sungu (Hakkari)
2025-12-19 22:22:10 | 1.3 | Sungu (Hakkari)
2025-12-19 19:15:43 | 1.8 | Sungu (Hakkari)
2025-12-19 19:10:47 | 1.1 | Varto (Malatya)
2025-12-19 19:07:04 | 1.2 | Sungu (Hakkari)
2025-12-18 18:57:46 | 2.4 | Ege Denizi - (89.57 km Bodrum (Muğla))
2025-12-18 18:52:43 | 1.6 | Yumurtalık (Adana)
2025-12-18 18:47:42 | 2.4 | Ege Denizi - (94.81 km Bodrum (Muğla))
2025-12-18 18:46:19 | 1.6 | Sungu (Hakkari)
2025-12-18 18:39:38 | 1.7 | Germencik (Aydın)
2025-12-18 18:23:59 | 1.7 | Sungu (Hakkari)
2025-12-18 18:22:34 | 1.0 | Sungu (Hakkari)
2025-12-18 18:12:09 | 1.4 | Sungu (Hakkari)