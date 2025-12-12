Haberler Liste Haberleri AFAD açıkladı: Karadeniz ve Akdeniz açıklarında deprem!

AFAD açıkladı: Karadeniz ve Akdeniz açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz ve Akdeniz açıklarında 12 Aralık 2025 tarihinde peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu. Depreme ilişkin ilk detayları paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.12.2025 20:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:59 PAYLAŞ

Son günlerde farklı bölgelerde yaşanan sarsıntıların ardından gözler yeniden Türkiye'nin deprem hattındaki hareketliliğe çevrilmişken, bu kez Karadeniz ve Akdeniz açıklarından peş peşe deprem haberi geldi. AFAD ise ilk detayları paylaştı. AFAD (X) AFAD'DAN İLK BİLGİLER GELDİ Geçtiğimiz günlerde peş peşe yaşanan depremlerin ardından gözler tekrar AFAD'a çevrildi. Karadeniz'de saat 20.13'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD (X) AFAD, depremin 6.07 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Bölgede hissedilen sarsıntıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir ihbar olup olmadığı ise henüz belirtilmedi.