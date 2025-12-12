Viral Galeri Viral Liste AJet yurt dışı uçuş kampanyası başladı! İndirimli uçak bileti nasıl alınır, şartları neler?

AJet, yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni bir indirim kararı açıkladı. Kampanyanın kapsamı ve sürecine ilişkin detaylar, havayolunun yaptığı duyuruyla netleşti. Belirlenen tarihlerde geçerli olacak uygulama, farklı bilet paketlerini de kapsayan geniş bir yapıda sunuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:43
AJet, yurt dışına seyahat planı yapan yolcular için dikkat çeken bir kampanya devreye aldı. Havayolu şirketi, belirli tarihler arasında yapılacak satın alımlarda uygulanacak indirim oranını açıklayarak kampanyanın geçerlilik alanını duyurdu. Program, farklı bilet türlerini kapsamasıyla öne çıkıyor.

GENİŞ ROTALARI KAPSAYAN İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLADI

Kampanya, Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Orta Doğu ve popüler turistik rotalara uzanan geniş bir uçuş ağına uygulanıyor. Şirketin tarifeli seferlerini kapsayan indirim, uygun fiyatlı seyahat arayan kullanıcıların ilgisini kısa sürede üzerine topladı.

SATIŞ TARİHLERİ VE KULLANIM ARALIĞI NETLEŞTİ

AJet'in açıklamasına göre indirimli bilet satışı 13 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek. Satın alınan biletler ise 15 Ocak–12 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Kampanya, yalnızca şirketin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olacak.

İndirim, yalnızca temel ücretlerde değil; EcoJet, Flex ve Premium kategorilerinde de aynı oranla uygulanacak. Böylece farklı ihtiyaçlara hitap eden bilet tiplerinde ortak bir avantaj sunulmuş oluyor. Vergi ve harçların indirim dışı tutulduğu da ayrıca belirtildi.

KUZEY KIBRIS KAPSAM DIŞI TUTULDU

Kampanya, tüm yurt dışı destinasyonlarını içerirken Kuzey Kıbrıs uçuşları kapsam dışında bırakıldı. İndirimin yalnızca AJet tarifeli uçuşlarında geçerli olacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra kampanyanın başka indirimlerle birleştirilemeyeceği duyuruldu.

