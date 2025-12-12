Viral
Galeri
Viral Liste
AJet yurt dışı uçuş kampanyası başladı! İndirimli uçak bileti nasıl alınır, şartları neler?
AJet yurt dışı uçuş kampanyası başladı! İndirimli uçak bileti nasıl alınır, şartları neler?
AJet, yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni bir indirim kararı açıkladı. Kampanyanın kapsamı ve sürecine ilişkin detaylar, havayolunun yaptığı duyuruyla netleşti. Belirlenen tarihlerde geçerli olacak uygulama, farklı bilet paketlerini de kapsayan geniş bir yapıda sunuluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:43