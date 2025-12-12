Taşacak Bu Deniz’in Şirin’i Gamze Süner Atay kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosundaki performanslarla da adından söz ettiriyor. Seyircinin merak odağındaki isimlerden biri de dizide Şirin Furtuna'yı canlandıran Gamze Süner Atay oldu. Peki, Gamze Süner Atay kimdir?