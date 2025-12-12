Viral Galeri Viral Liste Taşacak Bu Deniz’in Şirin’i Gamze Süner Atay kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

TRT 1'in dikkat çeken yapımı Taşacak Bu Deniz, güçlü karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle her hafta gündem oluyor. Dizinin yeni bölümüyle birlikte gözler bu kez dizide Şirin'i canlandıran Gamze Süner Atay'a çevrilmiş durumda. Peki, Gamze Süner Atay kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:49
Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosundaki performanslarla da adından söz ettiriyor. Seyircinin merak odağındaki isimlerden biri de dizide Şirin Furtuna'yı canlandıran Gamze Süner Atay oldu. Peki, Gamze Süner Atay kimdir?

GAMZE SÜNER ATAY: SAHNEYLE BAŞLAYAN BİR YOLCULUK

İzmir doğumlu olan Gamze Süner Atay, eğitimine İzmir Özel Türk Koleji'nde başladı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatroyla başlayan kariyerini sinemaya ve televizyona taşıyarak çok yönlü bir sanatçı profili oluşturdu. İzmir Sanat Tiyatrosu'nda kazandığı sahne deneyimi, onun oyunculuk temelini güçlendirdi.

EKRANIN TANIDIK YÜZÜ: DİZİ VE FİLM KARİYERİ

Atay, televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez 2008'de Aşk Yakar dizisiyle çıktı. Ardından Fatih Harbiye, Kış Güneşi, Lise Devriyesi, Vuslat, Yasak Elma ve Tuzak gibi iddialı yapımlarda yer aldı.

Sinemada ise Av Mevsimi ve Özür Dilerim gibi önemli projelerdeki rolüyle dikkat çekti. Tek kişilik oyunu "Törpü" ile de dikkatleri çekmeyi başardı.

