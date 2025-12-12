AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim yılı Açık Öğretim sınavları için takvimi duyurdu. Sınav tarihlerinin netleşmesiyle birlikte adayların en çok araştırdığı başlıklardan biri de sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih oldu. Öğrenciler, belgelerin yayımlanacağı gün için bekleyişini sürdürüyor.