Viral Galeri Viral Liste AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, aralık ayında yapılacak dönem sınavları yaklaşırken gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. MEB'in açıkladığı takvim sonrası adayların sisteme ne zaman erişebileceği merak konusu oldu. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 18:35
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim yılı Açık Öğretim sınavları için takvimi duyurdu. Sınav tarihlerinin netleşmesiyle birlikte adayların en çok araştırdığı başlıklardan biri de sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih oldu. Öğrenciler, belgelerin yayımlanacağı gün için bekleyişini sürdürüyor.

AÖL Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

AÖL sınav yerleri henüz erişime açılmadı. Resmi duyuruya göre giriş belgeleri 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren alınabilecek. Öğrencilerin sisteme giriş yaparak fotoğraflı belgelerine ulaşması gerekecek.

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınacak?

Belge alma süreci kademelere göre şöyle olacak:

  • Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri:

aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx üzerinden giriş yapacak.

  • Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri:

aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresini kullanacak.

Her iki sistemde de T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak ve fotoğraflı sınav belgeleri indirilebilecek.

AÖL Sınav Takvimi Açıklandı

Bakanlık, birinci dönem AÖL sınavlarının aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi – 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar – 10.00

