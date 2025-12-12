Viral Galeri Viral Liste Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Uzun iş günlerinden sonra artan sırt ve boyun ağrılarının nedeni sandığınız kadar basit olmayabilir. Masada geçirdiğiniz saatlerde küçük hatalar birikerek büyük sorunlara dönüşüyor. Doğru oturma düzeni ise çoğu zaman gözden kaçan kritik bir ayrıntı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 21:17
Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Gün içinde masa başında geçirilen saatler arttıkça vücudun verdiği tepkiler de daha belirgin hale geliyor. Basit bir yorgunluk hissiyle başlayan bu süreç, yanlış oturma pozisyonları nedeniyle kalıcı ağrılara kadar uzanabiliyor. Uzmanlar, çözümün sandalyeden kalkmak kadar otururken nasıl konumlandığınıza da bağlı olduğunu vurguluyor.

Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Doğru Sandalye ve Doğru Açı

Sırtı destekleyen yüksekliği ayarlanabilir bir sandalye doğru duruşun temelini oluşturur. Vücudu zorlamadan hafifçe geriye yaslanmak, omurganın doğal eğrisini korumaya yardımcı olur.

Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Dirseklerin 90 derece açı yapması, bileklerin klavyeyle hizalı olması ve ayakların zemine tam basması ihtiyacı da bu düzenin parçasıdır.

Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Kısa boylular için ayak desteği, boyun ağrısını önlemek için ekran yüksekliğinin göz hizasına getirilmesi önemlidir. Masa yüksekliği uygun değilse ayarlanabilir sandalye çoğu açığı kapatabilir.

Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Küçük Ayarlar, Büyük Sonuçlar

Kolçakların dirsek açısını desteklemesi, klavyenin vücuda çok uzak olmaması ve bilekleri zorlamayacak bir düzen kurulması gerekir. Bilek desteği kullanılacaksa yalnızca avuç içini taşıması tavsiye edilir.

SON DAKİKA