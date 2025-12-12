Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…

Gün içinde masa başında geçirilen saatler arttıkça vücudun verdiği tepkiler de daha belirgin hale geliyor. Basit bir yorgunluk hissiyle başlayan bu süreç, yanlış oturma pozisyonları nedeniyle kalıcı ağrılara kadar uzanabiliyor. Uzmanlar, çözümün sandalyeden kalkmak kadar otururken nasıl konumlandığınıza da bağlı olduğunu vurguluyor.