13 Aralık 2025, Cumartesi
Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! İngiltere Kralı Charles güzel haberi müjdeledi
İngiltere Kralı III. Charles, 2024 yılında kanser teşhisi konulmasının ardından sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Video mesajda müjdeyi veren Kral, sağlık durumunun olumlu yönde seyrettiğini belirterek 'Erken teşhis, etkili müdahale ve doktorların talimatlarına uyum sayesinde, yeni yılda kanser tedavi programım azaltılabilecek' dedi.
Giriş Tarihi: 13.12.2025 05:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 05:21