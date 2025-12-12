Viral
Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10. bölümünde neler olacak?
Koçari ile Furtuna arasındaki gerilimin ortasında ilerleyen Esme ve Adil'in çarpıcı hikayesini anlatan dizinin 10. bölüm ikinci fragmanı yayımlandı. Yeni görüntüler, Esme'nin akıbetine dair merakı artırırken Eleni ve Esme'yi bekleyen tehlikenin ne olduğu gündeme geldi.
