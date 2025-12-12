Viral Galeri Viral Liste Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10. bölümünde neler olacak?

Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10. bölümünde neler olacak?

Koçari ile Furtuna arasındaki gerilimin ortasında ilerleyen Esme ve Adil'in çarpıcı hikayesini anlatan dizinin 10. bölüm ikinci fragmanı yayımlandı. Yeni görüntüler, Esme'nin akıbetine dair merakı artırırken Eleni ve Esme'yi bekleyen tehlikenin ne olduğu gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:17
Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10 bölümünde neler olacak?

Şerif'in aslında kim olduğunu öğrenen Adil, öfkesine yenilerek Furtuna ailesinin konağını patlatır. Ancak patlama anında Esme'nin içeride bulunduğundan habersizdir. Aynı zamanda, Eleni ile arasındaki bağın gerçeğini de tam o sırada öğrendiğini bilmemektedir. İşte 10. Bölüm fragmanından detaylar…

Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10 bölümünde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ'DE DENGELER SARSILIYOR

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz her hafta izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Dizide gerilim tırmanırken izleyicinin aklında tek bir soru beliriyor: Esme'nin kaderi ne olacak? Bu akşam ekrana gelecek 10. Bölümde neler olacağı da merak konusu oldu.

Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10 bölümünde neler olacak?

10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in sert coğrafyasında iki düşman ailenin yıllardır süren mücadelesini anlatıyor. Adil ve Esme'nin hikayesi, aile sırlarının açıldığı yeni bölümle daha da karmaşık hale geliyor. Fragmandaki ipuçları, 10. bölümün sezonun en çok konuşulacak bölümlerinden biri olacağını gösteriyor.

Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10 bölümünde neler olacak?

Esme'nin "Eleni benim kızım…" çıkışıyla birlikte sırların birer birer açığa döküleceği anlaşılıyor. Reytinglerdeki başarısını sürdüren dizi, yeni bölümde sezonun en çok konuşulacak anlarını sunacak gibi duruyor.

Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10 bölümünde neler olacak?

Konaktaki patlamada ölümle burun buruna gelen Esme, sonunda Eleni'ye ulaşarak yıllardır peşinde koştuğu gerçeği buluyor. Bu karşılaşma ona hem büyük bir sevinç hem de uzun zamandır ertelenen bir yüzleşmenin kapısını açıyor. Şimdi yanıtını aradığı tek şey kızının onu anne, Adil'i ise baba olarak kabul edip etmeyeceği.

SON DAKİKA