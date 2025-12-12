Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10. bölümünde neler olacak?

Konaktaki patlamada ölümle burun buruna gelen Esme, sonunda Eleni'ye ulaşarak yıllardır peşinde koştuğu gerçeği buluyor. Bu karşılaşma ona hem büyük bir sevinç hem de uzun zamandır ertelenen bir yüzleşmenin kapısını açıyor. Şimdi yanıtını aradığı tek şey kızının onu anne, Adil'i ise baba olarak kabul edip etmeyeceği.