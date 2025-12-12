Viral Galeri Viral Liste Türkiye damga vurdu! Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: İşte zirvedeki Türk lezzeti

Gastronomi dünyasının yakından izlediği Taste Atlas, küresel çapta en beğenilen tatlıları duyurdu. Farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerinin yarıştığı sıralamada Türkiye adeta sahneye çıktı! Uluslararası listede öne çıkan 5 Türk tatlısı büyük ilgi topladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 23:51
Dünya mutfaklarını kapsamlı şekilde inceleyen Taste Atlas, bu yılın tatlı klasmanını yeniden oluşturdu. Rekabetin yoğun olduğu değerlendirmede beklenmedik sonuçlar da yer aldı. Birçok ülkenin iddialı tarifleri arasında Türkiye'nin köklü tatlıları parlayarak dikkatleri üzerine çekti.

TÜRK LEZZETLERİ LİSTEYE DAMGA VURDU

Yapılan global değerlendirmede tam 5 Türk tatlısı listeye girmeyi başararak gastronomi çevrelerinde ses getirdi. İşte dünya listesinde yankı uyandıran o tatlı seçkisi…

LİSTEDE YER ALAN TÜRK TATLLARI

77. Baklava – Türkiye

70. Kazandibi – Türkiye

45. Fırın Sütlaç – Türkiye

SON DAKİKA