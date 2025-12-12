Türkiye damga vurdu! Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: İşte zirvedeki Türk lezzeti

Dünya mutfaklarını kapsamlı şekilde inceleyen Taste Atlas, bu yılın tatlı klasmanını yeniden oluşturdu. Rekabetin yoğun olduğu değerlendirmede beklenmedik sonuçlar da yer aldı. Birçok ülkenin iddialı tarifleri arasında Türkiye'nin köklü tatlıları parlayarak dikkatleri üzerine çekti.