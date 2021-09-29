Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, 'ittifak' kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yaptıkları açıklama, CHP ile HDP (PKK) arasındaki flörtün yeni aşama kaydettiğini, nişanlanma aşamasına geçtiklerini gösterdi. HDP'nin (PKK) CHP omurgasında kurulan Millet İttifakı'na nasıl yardımcı olacaklarını açıklayan deklarasyonları Derin ABD'nin CHP ile HDP'yi anlaştırdığını ortaya çıkardı. HDP Eşbaşkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın yaptıkları açıklamaların satır araları ve öne çıkardıkları 11 madde, CHP-HDP-İYİ Parti arasında yapılan ve büyük tepki gören GİZLİ ANAYASA taslağını da deşifre etti. HDP'nin açıkladığı 11 madde tam bir ihanet alametleri taşıyor. CHP Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında CHP-HDP-İYİ Parti elemanları gizli bir anayasa hazırlamışlardı. O günlerde ortaya çıkan bazı maddeler vardı. Büyük tepki görmüş, buzdolabına konmuştu. Bir süreden beri CHP ile HDP(PKK) arasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik perde arkasında gizli temaslar yapılıyor, pazarlıklar sürüyordu. Bu gelişmeleri Derin ABD'nin Neo-Con'ları ve strateji uzmanları çok yakından takip ediyordu. Belli oldu ki, CHP ile HDP arasındaki anlaşmayı Derin ABD sağlamış görünüyor. O ihanet maddelerinden bazıları şunlar:

HDP diyor ki, Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorun Kürt sorunuymuş! Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere odak olmalıdır. Yani, "CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul ediyoruz. Bunu müzakere edeceğiz" diyorlar. ABD-İsrail, PKK koridorunu paçavraya çevirmemizi içlerine sindiremiyorlar.

SONUÇ: ABD Başkanı Bıden'ın kurdurduğu tren yürüyor. Amerika, Avrupa, CHP-İYİ Parti ne diyorsa, HDP(PKK) da aynı ittifak Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde Bağımsız Türkiye yürüyüşünü asla kesemeyecekler... ABD'den gözünü ayıramayanların treni, Emperyalistlere karşı Milli Mücadele vermiş, zaferler kazanmış, Haçlı Orduları denize dökmüş Aziz Milletimiz tarafından muhakkak ama muhakkak durdurulacaktır.