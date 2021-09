Çeviköz’ün Yunan ağzı

CHP değişti, CHP vesayetçi zihniyetten kurtuldu' diye konuşanlara, "CHP eski CHP değil' diye kendini kandıranlara bu yazıyı ithaf ediyorum.

CHP zihniyeti değişmez. İşte son bir örnek daha. Kılıçdaroğlu'nun Ünal Çeviköz isimli dış ilişkilerden sorumlu Başdanışmanı, eski Londra Büyükelçisi var. Her konuşması faul. Her sözü Türkiye düşmanlarını memnun ediyor.

Her kelamı, gayrı milli.

Son gayrı milli lafından başlayalım, daha önceki YABANCININ SESİ konuşmalarını hatırlayalım.

CHP'li Çeviköz akılalmaz 'Mavi Vatan' açıklamasında Türkiye'yi suçladı... Çeviköz'ün YUNAN AĞZI, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyebildi.

Bu lafı eden MİLLİ olamaz. Zihniyeti hakkında kullanacağımız çok söz var.

Cezasını emperyalistlere karşı savaş veren Milliyetçi-Atatürkçü CHP'liler verecektir. Kılıçdaroğlu'nun can ciğer adamı... Akla ziyan açıklamaya bakar mısınız? Bu kadar da olmaz.

İŞTE CHP, İŞTE ZİHNİYET

17 Ocak 2020: Türkiye Libya'da çizgiyi aştı.

20 Şubat 2020: Türkiye Suriye'de meşru değil.

10 Haziran 2020: S-400'lerden vazgeçmeliyiz.

8 Temmuz 2020: Türkiye, Doğu Akdeniz'i geriyor.

29 Eylül 2020: Türkiye, Dağlık Karabağ'a cihatçı gönderdi.

18 EYLÜL 2021: MAVİ VATANIMIZA DİL UZATTI.

Çeviköz'le bir sorunumuz yok.

Burada önemli olan, onun Atatürk'ün kurduğu parti CHP'nin vitrininden, GAYRI MİLLİ-VESAYETÇİ lafları kimlerin sözcüsü olarak yaptığıdır ÜNAL



ÇEVİKÖZ'ÜN ARKASINDA KİM VAR?

Londra Büyükelçiliği'nden emekli olduktan sonra, 2015 yılından bugünlere kadar CHP içinde HANGİ GÜÇLER TARAFINDAN yükseltildiğini, CHP vitrininde kendisini göreve getiren güçlerin sesi olarak öne çıkarıldığını muhakkak değerlendirmeliyiz.

Emekli Büyükelçi Çeviköz, bir NATO hayranıdır. Boğaziçi ve Brüksel Üniversitesi'nde yüksek lisans.

Sonra, Brüksel'de NATO YÜKSEK MEMURU oldu.

CHP (DSP)'nin GÖLGE BAŞBAKANI HÜSAMETTİN ÖZKAN tarafından AZERBAYCAN'a büyükelçi yapıldı.

Ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a büyükelçi oldu.

2009 yılında, İŞGALCİ ERMENİSTAN'LA Türkiye dostluğunu sağlayacak Zürih sürecine katıldı.

Stratejik Türkiye Londra Büyüleçiliği'ne getirildi.

2015'te CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'ın yardımcısı oldu.

2018'de milletvekili yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Dış İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Ünal Çeviköz, CHP delegesi tarafından reddedilen bir isimdi.

CHP delegeleri oy vermediği için son kurultayda genel başkan yardımcısı seçilemedı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından koltuğa oturtuldu.



SONUÇ

Belli ki, Mavi Vatan Stratejisi'nin ruhu ve hedefleri, Çeviközü rahatsız ediyor. TANE TANE MAVİ VATAN ŞUDUR:

TÜRKİYE DİYOR Kİ, KIBRIS ADASI ASLA RUM OLMAYACAK.

DOĞU AKDENİZ'LE YUNANİSTAN'IN İLGİSİ YOKTUR, OLMAYACAK.

DOĞU AKDENİZ'İN GİRİT'E KADAR OLAN SAHASI TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİ ALANIDIR. YUNAN (AB) TÜRK HAKLARINA SAYGILI OLACAK.

EGE ADALARINDAKİ YUNAN SİLAHLANMASI TEMİZLENECEK.

OLMAZSA NE OLUR? CASUS BELLİ. (KÖKÜNE KADAR SAVAŞ)

ANLAŞILDI MI, ÜNAL ÇEVİKÖZ?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın