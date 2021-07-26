Amerikan solcuları

DERİN Amerika yani CIA-PENTAGON FONDAŞLARI, YOLDAŞLARI meselesi daha çok su götürür. CIA'in yan kolları vakıfların Türkiye'deki gazetecileri fonlaması sadece dar alandaki tartışmaların çok ötesinde. Türkiye üzerine çökmeye çalışan emperyalistlerin örtülü oyunlarını da kapsayan derin bir ilişkiler ağının bir bölümünü gördük.

Sistem basit, Türk görünümlülere Derin Amerika'dan para gelir. Onlar da Derin Amerika'nın emirlerini uygular. 'Demokrasi' yalanını öne çıkartarak Türkiye'de operasyon yapmaya kalkarlar. "Parayı alan emri de alır". Bugün Türkiye'de Amerikan solcuları (fondaşları) bol miktarda var.Türkiye'nin NATO'ya girmesinden bu yana (1952), ABD eski Başkanı Truman doktrini çerçevesinde bir taraftan ABD'nin diğer taraftan Derin NATO'nun Türkiye'de solcuları devşirmek, fodaşlarını yaratmak için bir çok tezgah kurmuştur.

Bugünlerde de gördüklerımiz o derin oyunların uzantısıdır. FONDAŞLAR TÜRK DÜŞMANIDIR. Türkiye'nin Derin Amerika'nın güdümüne girmesi için ruhunu da beynini de satmıştır.

Ya da kiraya vermiştir. Türkiye'deki darbelerin, gerilim stratejilerinin arkasında daima ABD'nin "Solcuları- Fondaşları" yer aldı ve alıyor. Amerikan tarihinin en önemli isimlerinden Henry Kissinger, "Biz Amerika olarak neden güçlüyüz, biliyor musunuz?

Çünkü içimizdeki vatan hainlerini yok ederiz. Başka ülkelerdekileri de kullanırız" diyor.Demokratlık örtüsü altında Amerikan solcuları, Türkiye'nin içini Amerika adına karıştırmaya çalıştı. Tabii aldıkları fonlar bunu gerektiriyordu.

Fonlama işleri yakın yıllara kadar ÖRTÜLÜ yapılıyordu. Ama bugün TÜRKİYE'de fonlanan Amerikan solcuları, Amerika hayranı "sözde" sol medyanın neferleri.

Nitekim, 2013 yılında merkezune solcu olduğunu söyleyen CHP'nin oturtulduğu GEZİ KALKIŞMASI'nı organize etmelerinden sonra, utanmadan-arlanmadan yola devam ediyorlar.

Evet. Beyni CIA, onun gölgeleri RAND CORP-STRATFOR gibi düşünce kuruluşları, emrindeki derin ABD vakıfları, Türkiye'deki sözde solcuları, sol basını, sosyal medyası hareket halinde.

Son örnek: Derin ABD'nin CHP omurgası üzerine kurguladığı Millet İttıfakı'dır. CHP-İP-HDP-SP, AK PARTİ'yi yıkmak için koparılan Babacan, Davutoğlu'dur.

Derin Amerika-Avrupa,fonladığı tetikçileri, etki ajanlarını hep kullanarak geldi. Solcu medyayı fonlayarak, emellerine erişmek için hazırladı.

2015'te Millet İttifakı'nın ortaklarından HDP'nin dağdaki uzantısı PKK'nın şehirlere hendek kazmasını 15 Temmuz'a giden süreçten bağımsız düşünmek ne kadar mümkündür? Demokrasi şehidimiz Ömer Halisdemir'in canı pahasına öldürdüğü Semih Terzi gibi Hendek operasyonlarının komuta merkezindeki birçok general 15 Temmuz'a aktif olarak katılmıştı. 28 Şubat darbesinin ardında, Derin Amerika-İsrail bulunuyordu. Amerikan solcusu medya-sosyal medya-fonlanan vakıflar utanmadan-arlanmadan ABD'ye hizmet ediyorlardı.

FETÖ darbe girişimi sürecinde, başta solcu olduğunu söyleyen CHP, onun kandaşları-yoldaşları devredeydi.

Amerika'ya selam veriyorlardı.

CHP'nin IMF Valisi Kemal Derviş'in yetiştirdiği IMF KORİDORLARINDA uzmanlaşmış Selin Sayek Böke, getirilerek siyasete sokuldu.Kısa zamanda parlatıldı. CHP sözcüsü, genel başkan yardımcısı oldu.

Bır baktık, 'solcu' diye kendini lanse eden CHP'de, Selin Sayek Böke, "yeni sol çizgi" diye bir strateji ile yani Amerikan solculuğuna soyundu.

Bugün de, ABD'nin fonladığı CHP yoldaşı-solcu görünen medya, sosyal medya, yoldaş dernekler karşımızda.

CHP'ye dikkatle bakınız, fondaşları çok daha iyi görürsünüz.

SONUÇ: CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN'ı yıkmak yolunda yapılanları iyi anlamak için aynı anda hem iç hem dış dinamikleri beraber düşünmek gerekiyor.

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