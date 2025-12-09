09 Aralık 2025, Salı
Asgari ücrette yeni zam formülü! İşte öne çıkan oranlar
2026 asgari ücreti için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam görüşmeleri bu cuma ilk toplantıyla resmen start alacak. Ücret artışında belirleyici unsur yine enflasyon olacak. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yaklaşık %32, 2026 yılı içinse %13 ile %19 arasında değişen bir beklenti aralığı bulunuyor. Bu tablo, masada farklı zam senaryolarının konuşulacağı anlamına geliyor. İşte masadaki oranlar...
Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:32