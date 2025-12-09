09 Aralık 2025, Salı

Asgari ücrette yeni zam formülü! İşte öne çıkan oranlar

2026 asgari ücreti için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam görüşmeleri bu cuma ilk toplantıyla resmen start alacak. Ücret artışında belirleyici unsur yine enflasyon olacak. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yaklaşık %32, 2026 yılı içinse %13 ile %19 arasında değişen bir beklenti aralığı bulunuyor. Bu tablo, masada farklı zam senaryolarının konuşulacağı anlamına geliyor. İşte masadaki oranlar...

Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:32
Asgari ücret 2026 için zam senaryoları tek tek açıklanırken enflasyon yeni ücretin belirlenmesinde etkili olacak. Bununla beraber bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi de gündemde. Asgari ücret zam oranı 2026 yılında ne kadar olacak.

İşte tüm senaryolar ve beklentiler…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU DEĞİŞİYOR?

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ komisyonun yapısında bazı değişiklikler talep etti. Yasaya göre Komisyonda işçi, işveren ve hükümeti temsil edenlerle beraber 15 kişi bulunuyor. Buna karşılık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda hükümet temsilcilerinin sayısının düşürülmesi yönündeki çalışmayı gündeme aldı.

Bakanlık tarafında teklif edilen yeni düzenlemede işçi ve işveren tarafı komisyonda eskiden olduğu gibi 5'er kişi olarak temsil edilecek. Hükümet kanadından katılan üye sayısı sadece 1'e düşürülecek.

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Milyonların maaş zamlarını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarih belli oldu. Buna göre görüşmeler 12 Aralık Cuma gerçekleşecek.

OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ocak 2025'te asgari ücret için belirlenen zam oranı yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Böylelikle 2024 yılında 17 bin 2 lira olan asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak kaydedildi. Brüt miktarı ise 26 bin lira şeklinde hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET 2026 İÇİN ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini en düşük yüzde 13 en yüksek yüzde 19 olarak açıklandı.

Bu doğrultuda asgari ücrete yüzde 20 ila yüzde 40 arasında bir zam yapılması tahminler arasında yer alıyor.

Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 26 bin 524 TL'ye %40 olursa 30 bin 946 TL'ye yükselebilir.

Yüzde 25'lik zam yapılması halinde bu rakam 27 bin 630 TL olacak.

