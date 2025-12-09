CHP'de ihraç krizi! Özgür Özel'i eleştiren kendini disiplinde buluyor
Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de kriz devam ederken Özgür Özel'in parti politikalarını eleştiren isimlere de baskı artırıldı. Bu kapsamda CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bu yıl 284 dosyayı inceleyerek karara bağladı. İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi isimler de yer alıyor.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:03