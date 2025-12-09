Viral Galeri Viral Liste CHP'de ihraç krizi! Özgür Özel'i eleştiren kendini disiplinde buluyor

CHP'de ihraç krizi! Özgür Özel'i eleştiren kendini disiplinde buluyor

Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de kriz devam ederken Özgür Özel'in parti politikalarını eleştiren isimlere de baskı artırıldı. Bu kapsamda CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bu yıl 284 dosyayı inceleyerek karara bağladı. İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi isimler de yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:03
CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken bu seferde kıyım kriz patlak verdi.

2023 yılındaki olaylı kurultayla göreve gelen CHP lideri Özgür Özel, o günden bu yana çatlak seslere yönelik hızla disiplin süreçlerini başlatmasıyla dikkati çekiyor.

Parti yönetimi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile "mutlak butlan" davası kapsamındaki vahim iddiaları dillendirip bunların araştırılması gerektiğini savunan isimlere karşı bu yıl da vakit kaybetmeden ihraç mekanizmasını işletti.

ELEŞTİRİ YAPAN SOLUĞU DİSİPLİNDE ALIYOR
Edinilen bilgiye göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bu yıl 284 dosyayı inceleyerek karara bağladı.

Bu kapsamda 100'ü aşkın partilinin ihraç edildiği iddia ediliyor. İhraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi muhalif kanadın tanınan isimleri de yer alıyor.

