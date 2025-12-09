Viral
Galeri
Viral Liste
Grafik ilk kez yükseldi! Yağış sonrası barajlarda son durum ne oldu? İSKİ, ASKİ, BUSKİ
Grafik ilk kez yükseldi! Yağış sonrası barajlarda son durum ne oldu? İSKİ, ASKİ, BUSKİ
3 büyükşehirde barajların genel durumu yakından takip ediliyor. Kentlerde su seviyesi her geçen gün gerilerken, Megakentte 7 Aralık'ta etkili olan sağanak yağışın barajlara ne kadar yansıdığı merak konusu oldu. Peki Ankara ve Bursa'da kritik seviye aşıldı mı, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ, ASKİ, BUSKİ güncel veriler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:17