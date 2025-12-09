Viral Galeri Viral Liste Grafik ilk kez yükseldi! Yağış sonrası barajlarda son durum ne oldu? İSKİ, ASKİ, BUSKİ

3 büyükşehirde barajların genel durumu yakından takip ediliyor. Kentlerde su seviyesi her geçen gün gerilerken, Megakentte 7 Aralık'ta etkili olan sağanak yağışın barajlara ne kadar yansıdığı merak konusu oldu. Peki Ankara ve Bursa'da kritik seviye aşıldı mı, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ, ASKİ, BUSKİ güncel veriler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:17
Türkiye genelinde etkisini artıran yağışlı hava, özellikle hafta sonu görülen sağanaklarla birlikte barajlarda uzun süredir beklenen artışı sonunda getirdi. İstanbul'da 7 Aralık'ta %17,12 olarak ölçülen toplam doluluk oranı yağışın ardından yükselmeye başladı. Milyonlarca kişi gözünü İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere çevirdi. Üç büyükşehirde su kaynaklarının son durumu merak ediliyor. Peki 9 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'da baraj doluluk oranları ne durumda?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, 8 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 17,66 seviyesinde ölçüldü.

Yıl içinde barajlarda belirgin dalgalanmalar yaşandığı dikkat çekiyor. Aylık raporlara bakıldığında, İstanbul barajlarının yıl boyunca en yüksek seviyesine nisan ayında yüzde 81,23 ile ulaştığı, aralık ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 17,66 seviyesine kadar gerilediği görülüyor.

Kentte bazı barajlarda düşüş eğilimi sürerken, birkaç bölgede su seviyelerinin daha dengeli seyrettiği belirtiliyor. İSKİ'nin paylaştığı güncel İstanbul baraj doluluk oranları ise şöyle:

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 21,07
Darlık 18,59
Elmalı 3,38
Terkos 26,17
Alibey 2,83
Büyükçekmece 15,91
Sazlıdere 9,85
Istrancalar 1,29
Kazandere 0,33
Pabuçdere 0,57
BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

BUSKİ'nin yayımladığı güncel verilere göre, Bursa'nın içme suyu kaynaklarını besleyen barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere kadar geriledi. Yıl içinde dalgalı bir seyir izleyen su miktarı, mayıs ayında yüzde 55,84 ile en yüksek düzeye çıkarken, aralık ayına gelindiğinde barajların sıfır seviyesine kadar düştüğü açıklandı.

