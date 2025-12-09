Grafik ilk kez yükseldi! Yağış sonrası barajlarda son durum ne oldu? İSKİ, ASKİ, BUSKİ

Türkiye genelinde etkisini artıran yağışlı hava, özellikle hafta sonu görülen sağanaklarla birlikte barajlarda uzun süredir beklenen artışı sonunda getirdi. İstanbul'da 7 Aralık'ta %17,12 olarak ölçülen toplam doluluk oranı yağışın ardından yükselmeye başladı. Milyonlarca kişi gözünü İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere çevirdi. Üç büyükşehirde su kaynaklarının son durumu merak ediliyor. Peki 9 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'da baraj doluluk oranları ne durumda?