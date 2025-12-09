MGM’den sarı alarm: Bu soğuk boşuna değil! Kar radara girdi, İstanbul için geri sayım

Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Orta Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise yağışın sağanak formatında gerçekleşeceği ifade ediliyor.