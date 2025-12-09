Viral Galeri Viral Liste MGM'den sarı alarm: Bu soğuk boşuna değil! Kar radara girdi, İstanbul için geri sayım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar uyarıları dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 06:56
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yağışların gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Orta Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise yağışın sağanak formatında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Mersin ve Adana'nın batısı ile Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ve Van'ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtti. Bu bölgelerde sel, su baskını, dere taşkını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Hava tahmin raporlarında rüzgarın da birçok bölgede etkili olacağı vurgulandı. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, devrilme ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı açıklandı.

