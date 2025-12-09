Galatasaray Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek? Monaco maçı ihtimali netleşti
Monaco ile oynanacak maç öncesi Galatasaray'da gözler, bahis soruşturması nedeniyle TFF tarafından PFDK kararıyla 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'ya çevrildi. Cezası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcunun dönüş tarihi netleşmeye başladı. Taraftarlar ise 'Eren Elmalı'nın cezası ne zaman sona erecek, Monaco karşılaşmasında forma giyebilecek mi?' sorularına yanıt arıyor.
