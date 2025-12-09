Viral Galeri Viral Liste Galatasaray Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek? Monaco maçı ihtimali netleşti

Galatasaray Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek? Monaco maçı ihtimali netleşti

Monaco ile oynanacak maç öncesi Galatasaray'da gözler, bahis soruşturması nedeniyle TFF tarafından PFDK kararıyla 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'ya çevrildi. Cezası nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcunun dönüş tarihi netleşmeye başladı. Taraftarlar ise 'Eren Elmalı'nın cezası ne zaman sona erecek, Monaco karşılaşmasında forma giyebilecek mi?' sorularına yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 08:04
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması futbol gündemini sarsmaya devam ederken, Galatasaraylı milli futbolcu Eren Elmalı'nın durumu da netleşti. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan süreç kapsamında 1024 futbolcunun dosyası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilmiş, bu isimler arasında Eren Elmalı da yer almıştı.

PFDK, 13 Kasım 2025'te aldığı kararla genç futbolcuya Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Galatasaray cephesi karara itiraz etse de Tahkim Kurulu dosyayı inceleyerek 26 Kasım'daki açıklamasıyla cezayı onadı ve erteleme talebini reddetti. Böylece karar resmiyet kazandı.

CEZASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Eren Elmalı'ya verilen 45 günlük men cezası futbolcunun tüm resmi aktivitelerden uzak kalmasını içeriyor. Bu süre boyunca hem idari hem de sportif anlamda herhangi bir resmi müsabakada yer alamayacak olan oyuncunun cezası 28 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

MONACO MAÇINDA YOK

Eren Elmalı, sürecin devam etmesi nedeniyle zorlu Monaco deplasmanında sahada olamayacak.

