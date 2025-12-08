Doğum izni süresi uzuyor: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni haklar

BABALIK İZNİ İKİYE KATLANACAK

Mevcut uygulamada çalışan babalar için 5 gün olarak belirlenen babalık izni de bu paket kapsamında yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle bu süre tüm personel statülerinde 10 güne çıkarılacak. Böylece ebeveynlerin doğum sonrası süreçte birlikte sorumluluk üstlenmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.