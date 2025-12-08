Viral Galeri Viral Liste Doğum izni süresi uzuyor: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni haklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek ve düşen doğum oranlarına çözüm üretmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında doğum izninin mevcut 16 haftalık süresinin 24 haftaya çıkarılmasının değerlendirildiği belirtiliyor. Bu adımın, ebeveynlerin çocuk bakımına daha fazla zaman ayırmasını ve aile içinde dengeli bir iş bölümü oluşmasını desteklemesi hedefleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 14:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı doğum izni düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, kadın çalışanların doğum izni süresinin mevcut 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını içeren taslak metin tamamlanmak üzere. Düzenlemenin yasalaşması halinde, kamu ve özel sektörde çalışan tüm kadınlar bu haktan eşit şekilde yararlanabilecek.

TÜM PERSONEL GRUPLARINI KAPSAYACAK

AA'da yer alan ahabere göre, hazırlanan düzenlemenin, memurlar, işçiler, TSK personeli, hakim ve savcılar, KİT çalışanları ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsaması bekleniyor.

Taslağa göre "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan analık izni süreleri yeniden tanımlanacak.

Buna göre izin süresi; doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak uygulanacak.

BABALIK İZNİ İKİYE KATLANACAK

Mevcut uygulamada çalışan babalar için 5 gün olarak belirlenen babalık izni de bu paket kapsamında yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle bu süre tüm personel statülerinde 10 güne çıkarılacak. Böylece ebeveynlerin doğum sonrası süreçte birlikte sorumluluk üstlenmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

