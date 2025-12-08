Doğum izni süresi uzuyor: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni haklar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek ve düşen doğum oranlarına çözüm üretmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında doğum izninin mevcut 16 haftalık süresinin 24 haftaya çıkarılmasının değerlendirildiği belirtiliyor. Bu adımın, ebeveynlerin çocuk bakımına daha fazla zaman ayırmasını ve aile içinde dengeli bir iş bölümü oluşmasını desteklemesi hedefleniyor.
