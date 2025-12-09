Ukrayna Lideri Zelenskiy'den çok sert rest! "Ne Putin'e ne Trump'a..."

TRUMP'IN SON PLANI ÇÖKTÜ MÜ?
Zelenskiy'nin toprak konusunda "sıfır taviz" tutumu, Trump'ın yeni barış planının kaderini belirsizliğe sürükledi. Trump'ın önerisi, Avrupa başkentlerinde uzun süredir "Putin'in istek listesi" olarak niteleniyordu.
Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle Downing Street'te yaptığı toplantının ardından Brüksel'e uçarken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD destekli planın bazı "açıkça Ukrayna karşıtı hükümlerden arındırıldığını" söyledi; yani Kiev masadan kalkmıyor. Ancak toprak meselesinde geri adım yok:
"Donbas'ın hiçbir bölgesini vermeyiz — ne barış hızlansın diye, ne Washington razı olsun diye, ne de Moskova'nın saldırıları yüzünden."